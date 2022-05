Las regalías que deberá reportar AMLO

Nos cuentan que quien tendrá que sacar la calculadora para sumar a sus ingresos como trabajador del gobierno federal unos "centavitos" que le han llegado por las altas ventas de su último libro, A la mitad del camino, es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos recuerdan que mayo es el mes para que 1.5 millones de empleados públicos federales presenten sus declaraciones anuales patrimonial y de intereses, por lo que tendrá que reportar con precisión las regalías que él mismo ha anunciado con mucho orgullo. El 16 de marzo, el Mandatario comentó muy contento en su conferencia: “Ahora me voy a rayar porque (…) el libro que escribí (…) es el más vendido sobre temas políticos y sociales del país; se han vendido más de 200 mil ejemplares y entonces, pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido”. Nos hacen notar que tendrá que ser exacto con lo que informa porque en esas obligaciones oficiales no hay “otros datos” que valgan. ¿O será que la Función Pública ya bajó sus exigencias para homologarlas con el rigor de las comparecencias mañaneras?

Corcholatas veracruzanas

En donde todo era risas y festejos ayer, nos hicieron notar, fue en las redes sociales particulares de quienes integran la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. El alboroto fue porque la secretaria de Energía, Rocío Nahle, les organizó un tour a las obras de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y tuvieron una oportunidad inmejorable para mostrar su apoyo a ese que es uno de los proyectos insignia del presidente López Obrador. Pero entre tantas selfis y fotos grupales de la visita guiada hubo una ausencia notoria: nada menos que la del coordinador parlamentario Sergio Gutiérrez Luna. Tampoco es de sorprender, nos recuerdan, porque don Sergio, nacido en Minatitlán, y doña Rocío, zacatecana pero avecindada en Veracruz, son compañeros lopezobradoristas pero ambos se consideran con prioridad para la definición de la próxima candidatura al gobierno de esa entidad y ahí se acaban las cortesías entre camaradas. No importa que falten más de dos años. En el partido oficial el juego de las corcholatas arranca mucho antes.

Ayala quiere pleito con Bienestar

Llama muchísimo la atención en el gobierno federal que sindicatos afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, que encabeza el exsenador priista Joel Ayala, estén promoviendo paros y bloqueos del personal sindicalizado en la Secretaría de Bienestar. Nos comentan que ayer tomaron las instalaciones y cerraron la circulación de Paseo de la Reforma con demandas como el regreso de los cursos de verano para sus hijos. Nos hacen ver que aunque la dependencia encargada de pagar los programas sociales tiene un presupuesto multimillonario, los dirigentes sindicales solo recibirán de ella lo correspondiente a sus pensiones de adultos mayores, a la que muchos de los líderes ya tienen derecho.