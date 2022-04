Las planchas de doña Delfina

Cuatro son el número de fechas que se ha reprogramado la reunión de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, con diputados para hablar sobre la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo. El pasado 23 de marzo fue la primera vez que doña Delfina pidió una prórroga “para allegarse de más elementos técnicos sobre el tema”, por lo que se reprogramó para el 6 de abril, pero hizo la misma petición y se pasó al 18 de abril, pero, para entonces, y dado que se determinó subir como de urgente resolución la reforma para nacionalizar al litio, los diputados le cancelaron a la maestra, y se aplazó para el próximo lunes 25 de abril, sin embargo, nos platican, este jueves llegó una nueva petición de Gómez Álvarez para que el encuentro sea el jueves 28 de abril. Será que la maestra Delfina les tire una nueva plancha a los diputados.

Harp: con Salomón Jara ni a la esquina

A pesar de que insiste en que fue víctima de un fraude en el proceso interno de selección de candidato a la gubernatura de Oaxaca, la senadora Susana Harp no renunciará a Morena. Sin embargo, nos comentan que una cosa es que doña Susana se quede, pero otra muy diferente es que tendrá algún tipo de acercamiento o apoyo al candidato de su partido al gobierno estatal, Salomón Jara, quien pretende hacer creer que la relación con ella es buena. Nos dicen que basta con ver un reciente mensaje en Twitter en el que la senadora Harp aclara: "¡Yo no lo busqué! Él me felicitó por mi cumpleaños y yo le respondí". Así, nos dicen, si don Salomón sabe contar, no cuente para nada con Harp.

Adán Augusto, heridas abiertas

Nos cuentan que, en el encuentro privado entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se abordó la necesidad de que cierren heridas entre el encargado de la política interna del gobierno federal y los senadores de oposición. A principios de abril, don Adán Augusto, asistió a manifestaciones y actos políticos en los que lanzó arengas en favor del presidente López Obrador en el contexto del proceso de la consulta de revocación de mandato. Tras ello, prácticamente toda la oposición en el Senado lo descalificó como un interlocutor válido. Nos dicen que al salir de la reunión don Adán estuvo muy sonriente y que se fue con el compromiso de que don Ricardo buscará a las fuerzas opositoras para construir un diálogo con él.

1 de mayo no habrá desfile

Por tercer año consecutivo no habrá desfile ni concentración del movimiento obrero organizado en el Zócalo capitalino este primero de mayo con motivo del Día del Trabajo. Aunque se argumenta que aún no existen las condiciones sanitarias para realizar mítines de este tipo, nos dicen que algunos en el Congreso del Trabajo se preguntan si esa es la verdadera la razón o si la decisión es producto de las diferencias y grillas internas entre los líderes sindicales que están a la orden del día.