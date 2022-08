Las obras olvidadas por la 4T

Nos hacen ver que hasta hace algunas semanas, en las conferencias de prensa del Presidente de los lunes, era común que se presentaran prácticamente todas las “magnas” obras que financia el gobierno federal. Al inicio, nos recuerdan, en videos se detallaban los avances del Tren Interurbano México-Toluca, la presa “Santa María”, el Corredor Interoceánico del Istmo, el Tren Maya y el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Sin embargo, sin explicación alguna, hace ya varias semanas solo se informa sobre las últimas dos obras. ¿Será que los avances en el Interurbano, la presa y el Corredor Interoceánico no son los deseados?

Adán Augusto defiende a alcaldesa y sale raspado

Luego de ser tendencia nacional, y duramente criticada, Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa morenista de Tijuana, Baja California, quien dijo que el crimen organizado le cobre facturas “a quienes no les pagaron, a los que les deben, pero no a las familias”, alguien salió en su defensa. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que a doña Montserrat, la traicionaron los nervios. Sin embargo, la caballerosidad de don Adán no le fue muy recompensada por las redes, pues no salió bien librado y también se volvió tendencia al querer justificar a su compañera de partido. “El que a Cristo se mete termina crucificado”, dice un refrán.

Mensaje de la maestra Gordillo a la maestra Ramírez

Quien reapareció este lunes fue la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Desde su cuenta en Twitter, la maestra habló sobre la profesora Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y dijo que con nuevos liderazgos es necesario que haya nuevos diálogos. Y, de entrada, se manifestó a favor de que se reestablezcan las Escuelas de Tiempo Completo, pues dijo que es necesaria la alimentación de los menores y horarios ampliados en los colegios. Quienes conocen a la nueva secretaria de Educación, aseguran que sería muy complicado que diera marcha atrás a una medida que su antecesora defendió con fuerza y que cuenta con el aval presidencial. La maestra Gordillo, nos adelantan, estará estos días activa en medios de comunicación hablando del tema.

Delgado no ve ni oye a morenistas críticos

Nos hacen ver que el dirigente Morena, Mario Delgado, al parecer hizo oídos sordos a las quejas de militantes por las escenas de irregularidades en las votaciones para la renovación interna del partido. Nos dicen que, de los 300 distritos, sólo en 16 se volverán a repetir las elecciones, mientras que el resto ya tiene luz verde para iniciar la renovación de dirigencias estatales. Llama la atención que la dirigencia decidió no anular los resultados en la Ciudad de México, donde se reportó acarreo, compra de votos y hasta golpes entre los asistentes. Nos comentan que, al más puro estilo salinista, don Mario no ve ni oye a quienes dentro del propio partido se quejan de irregularidades.