Las bitácoras perdidas de la Guardia Nacional

Que alguien envíe con urgencia a un grupo de investigadores a las oficinas de la Guardia Nacional, pues unas bitácoras de vuelo están extraviadas. Nos comentan que ante las decenas de solicitudes que particulares han hecho para conocer la bitácora de su avión con matrículas XC-PFM que utilizaron a principio de abril varios funcionarios del gobierno federal, entre ellos el comandante de esta fuerza, el general Luis Rodríguez Bucio, para promover la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, la Guardia Nacional pidió una prórroga de 10 días para entregarla. El argumento es el de siempre: “Están haciendo una búsqueda exhaustiva” para encontrar el documento. ¿Será que el “elefante reumático” no avanza en la corporación de seguridad o será que un duende travieso está escondiendo las bitácoras, los datos duros y promoviendo la opacidad?

No todos los venezolanos son bienvenidos

Organizaciones de extranjeros que residen en México nos comentan que en los últimos tres años se ha incrementado el acoso, hostigamiento y casos de violaciones de derechos humanos en contra de visitantes y turistas extranjeros, en especial de colombianos y venezolanos, con una política del Instituto Nacional de Migración para criminalizarlos. El caso más reciente, nos comentan es el de la activista y líder del partido venezolano Copei, Sandra Rincones, quien, nos dicen, fue retenida, interrogada varias veces e incomunicada por cuatro horas. ¿Será casualidad o es por sus críticas al régimen de Nicolás Maduro?

PRI va también por dejar solo 300 diputados

Nos platican que hoy la bancada del PRI presentará de manera oficial su contrarreforma electoral. La propuesta, nos adelantan, tiene bastantes coincidencias con la de sus aliados panistas como la segunda vuelta electoral, pero también algunas con la del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, recortar el número de diputados federales a 300, aunque con la diferencia de que el tricolor va por eliminar las diputaciones plurinominales. El anuncio se realizará a las 11:00 horas, y estará encabezado por Alejandro Moreno y Rubén Moreira.

Una selfie de Marcelo

El canciller Marcelo Ebrard presumió en sus redes sociales una selfie en la que aparece con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En la imagen, los dos funcionarios muestran su mejor sonrisa y se difunde justo en el contexto en el que el Presidente ha lanzado críticas a Washington por no invitar a todas las naciones de América, incluidas Cuba, Venezuela y Nicaragua, a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio en Los Ángeles, y a la que ha amenazado con no asistir si no son convocadas todas las naciones del continente. La foto fue tomada por el canciller en una reunión binacional celebrada ayer en Tijuana, en la que Ebrard presumió la realización de obras comunes en la frontera.