Nos cuentan que en Palacio Nacional están muy contentos porque le regresarán su cuenta de Twitter a Donald Trump, gran amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, pese a los coscorrones que le propinó precisamente por la red del pajarito azul, sigue defendiendo. Nos hacen ver que al mandatario mexicano parece que ya se le olvidó el poder desestabilizador que tenían los tuits del ex inquilino de la Casa Blanca, que ponían a temblar a los mercados y al peso. Ayer terminó la encuesta tuitera del magnate Elon Musk con un Vox populi, vox dei (“la voz del pueblo es la voz de Dios”) y como 58 por ciento votaron por que regrese el neoyorquino que busca de nuevo la presidencia en 2024, le restablecerán su cuenta. Por ahora, la memoria del Presidente de México parece no estar en su mejor momento: ya no recuerda los calambres trumpianos y tampoco se acuerda que pidió una avalancha de votos para su partido y hasta volvió a pedirla porque se le olvidó también que lo denunciarán por violar leyes electorales. Cosas de la voz del pueblo bueno.

Monreal, la máscara y los rudos, los rudos, los rudos

Nos cuentan que a pesar de que el presentador lo describió como luchador de grandes ligas, “especialista en el jabeo para derrotar a sus adversarios y el único capaz de lanzarse desde la tercera cuerda”, Ricardo Monreal apareció en la Arena México sin la máscara que le habían obsequiado la víspera, vistió formal y emitió un discurso en el que insistió en que quiere ser el “presidente de la reconciliación”. Así, nos comentan, se quedaron con las ganas quienes esperaban que desde ese escenario de lucha libre aplicara llaves discursivas contra la llamada 4T y acelerara una ruptura con Morena. Mientras los rudos del partido guinda sí le quieren aplicar martinetes, don Ricardo se mantiene en el equipo de los técnicos.



Guardia Nacional, sin equipo para operativos en zonas difíciles

Nos hacen ver que hay preocupación en la Guardia Nacional porque se quedaron sin adquirir equipo operativo de investigación para zonas de difícil acceso. Nos detallan que recientemente la dependencia federal lanzó la licitación LA-036H00998-E295-2022 para adquirir este equipo fundamental para sus tareas de seguridad, sobre todo ahora que pasó a formar parte de la Sedena. Sin embargo, la Dirección de Recursos Materiales determinó el 4 de noviembre que ninguna de las seis empresas que buscaban el contrato reunió las características necesarias y declaró desierto el concurso.



Retiros de exfederales de la Guardia Nacional, en curso

Nos aseguran que el Programa de Separación Voluntaria para exintegrantes de la Policía Federal que desean retirarse, continúa en firme. Nos hacen ver que cerca de tres mil elementos se registraron en el programa e iniciaron sus trámites para descargar de sus expedientes el equipo, uniformes, cómputo o cualquier otro activo que tuvieran registrado y así tener acceso al finiquito que les corresponda. En este espacio le informamos que se canceló una convocatoria para el retiro, lo cual es cierto, pero era la segunda. La primera, nos detallan, sigue vigente. Los que ya se anotaron, seguirán su trámite sin problemas.