La reunión privada de AMLO y el debate de corcholatas

Nos comentan que ayer quienes llegaron juntos muy sigilosamente a Monterrey, Nuevo León, fueron el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, para tener un encuentro en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que alrededor de las 9:00 de la mañana, ambos políticos llegaron al hotel en el que había pasado la noche el jefe del Ejecutivo federal, donde ya lo esperaban jóvenes de Ayudantía para llevarlos con el Mandatario. ¿El motivo? Es un secreto. Sin embargo, nos hacen ver que en esta reunión pudo haberse discutido –aparte del tema del Plan B de la reforma electoral– lo que tiene que ver con los preparativos de los debates que han propuesto el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal entre las llamadas “corcholatas” y que el Presidente, para sorpresa de algunos morenistas, ha avalado. ¿Será que el Mandatario federal va a palomear el formato, lugar, tiempo y demás detalles de los mentados debates? ¿El piso parejo que piden don Marcelo y don Ricardo no se pone en riesgo con uno de los aspirantes –don Adán– participando en la reunión para diseñarlos?

Diciembre me gustó... pa’ que te quedes

Nos dicen en el Senado que pese a los pronósticos y hasta la canción que entonó hace semanas el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aquella de José Alfredo que dice: “diciembre me gustó pa’ que te vayas...”, al parecer el zacatecano aún es muy útil para el proyecto de la llamada 4T y las reformas presidenciales pendientes, como el Plan B de la reforma electoral. Nos cuentan que en Palacio Nacional tienen claro que la ruptura del monrealismo, con el posible apoyo de entre diez y veinte senadores, frenaría la controvertida iniciativa del presidente López Obrador. Ante ello, nos aseguran, los vaticinios de que el liderazgo del exgobernador de Zacatecas no llegaría a las fiestas navideñas se desvanece porque todavía está trabajando para enmendar los errores del proyecto legislativo presentado y para hacer que fluya el cabildeo para su aval. Lo que nos aclaran es que en diciembre no se va. En enero quién sabe. ¿O será que don Ricardo ya está ensayando aquella otra canción popular que reza: “Para abril o para mayo…”?

La secretaria de Educación no quiere tener quien la entreviste

Nos comentan que en la Secretaría de Educación Pública, su titular, Leticia Ramírez, no tiene el ánimo de abrir nuevamente la dependencia a los representantes de los medios de comunicación y que, al igual que su antecesora, Delfina Gómez, doña Leticia seguirá teniendo la institución en una burbuja para evitar críticas y cuestionamientos. Al parecer, nos comentan, la titular de la dependencia no logra superar el revuelo que causó su debut en la primera y única entrevista televisiva que dio ya en su nuevo cargo y que le ocasionó una lluvia de memes. Por ahora, nos hacen ver que la secretaria no tendrá apariciones frente a los periodistas, ni en conferencias ni en encuentros individuales, y mantiene la esperanza de que el presidente López Obrador no la llame muy seguido a la conferencia mañanera en Palacio Nacional. En pocas palabras, nos aseguran, "nadará de muertito" lo que le queda a esta administración.