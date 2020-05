La rasuradora presidencial

Parece que en Presidencia de la República, la austeridad y los recortes llegaron a las versiones estenográficas oficiales de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no es por ahorrar palabras, no se entiende que en la versión estenográfica hayan recortado la parte en la que el mandatario dijo que la investigación de este diario de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos había dado permisos en 2019 para autorizar el uso de fracking no era cierta y que investigaría el tema. “Hoy viene una nota de que se autorizó en el 19, permisos para fracking, no es cierto y lo voy a investigar”. Empero en la versión oficial apareció: “Hoy viene una nota de que se autorizó, en el 19, permisos para fracking y lo voy a investigar”, es decir se quitó el “no es cierto”. Hoy, aseguran que los planes se avalaron en la pasada administración, pero los documentos no mienten y muestran que se aprobaron en 2019 durante este gobierno, que por cierto, había prometido que no permitiría el fracking. Por lo que, rasuradas aparte, es cierto.

¿Y su declaración patrimonial, doña Irma Eréndira?

Nos comentan que doña Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Función Pública (SFP), quien se recupera en casa tras haber dado positivo a Covid-19, está exhortando en redes sociales a sus colegas funcionarios públicos a que no se les olvide presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses. Sin embargo, nos detallan que al consultar el portal de Declaranet, éste indica que la secretaria todavía no presenta esta obligación anual. Seguro hay algún error, pues la secretaria no se hubiera animado a pedir a sus compañeros cumplir si ella no hubiera puesto ya el ejemplo.

Ebrard, Durazo y López-Gatell en el Senado

Como parte de la nueva normalidad en el Poder Legislativo, mañana jueves la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, sostendrá una reunión virtual con el canciller Marcelo Ebrard, quien, nos comentan, explicará a los senadores algunos temas referentes a la relación bilateral con Estados Unidos, y sobre la pandemia. Nos adelantan que después de don Marcelo, el próximo viernes tocará el turno al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien hablará del tema del papel que jugarán las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública, así como de lo que ha hecho, y lo que falta por hacer, a la Guardia Nacional. Ambos secretarios inaugurarán un formato que quizá deba ser utilizado durante un largo periodo de tiempo. Y como en los mejores eventos, el estelar es el último en subir al escenario, el martes de la próxima semana el rockstar de la 4T, y subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, atenderá a los legisladores para hablar del manejo de la pandemia de Covid-19.

Quieren meterle una cuña a Ramírez Cuéllar

Por todos los medios, ayer el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, trató de salir de la incómoda postura en la que lo dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador al descalificar su propuesta de que el Inegi investigara el patrimonio de las personas. Y en esos menesteres estaba cuando la diputada federal morenista, Dolores Padierna aprovechó el lío en que se metió don Alfonso y, de plano, propuso una dirección colegiada en Morena. Es decir, alguien que ataje los autogoles que su dirigente mete al propio presidente de la República ¿Y quién se imagina que podría ocupar ese cargo? Quizá una diputada federal podría hacer ese sacrificio.



