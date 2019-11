La imagen del Ejército

Luego de varias semanas complicadas y de altas tensiones mediáticas, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió mandar a levantar una encuesta sobre su imagen y qué pensaban los ciudadanos acerca de la decisión de haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán, así como la opinión sobre la actual estrategia de seguridad. Los resultados son interesantes. Según la encuesta, 55.3% dice que el gobierno hizo bien en liberarlo, mientras que 38.5% dijo que estuvo mal y 6.2% no respondió. En el caso de la opinión sobre el Ejército Mexicano, 62.5% dijo que es buena, 26.4% que es regular y 10.1% que es mala, el resto no respondió. Cuando se preguntó sobre la estrategia de seguridad, poco más de la mitad, 53%, dijo que debe modificarse porque no está dando resultados, mientas que 42.4% opinó que debe mantenerse y 4.6% no contestó. La encuesta se levantó vía internet los pasados jueves y viernes a nivel nacional por la firma Mitofsky con la aplicación de 2 mil 500 cuestionarios. Los resultados, nos dicen, dieron un respiro al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional en especial en lo que toca a la opinión que los ciudadanos tienen del Ejército.

Acto contra Santa Lucía en la UNAM

Nos cuentan que este lunes en la explanada del auditorio Flores Magón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se llevará a cabo un acto para protestar en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles”, a edificarse en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. El acto, nos aseguran, contará con la presencia de la organización Doce Pueblos Originarios de Tecámac, principales impulsores de los amparos que mantuvieron temporalmente detenido el inicio de la construcción del aeropuerto. Además, nos comentan, habrá música de rap de comunidades indígenas, se venderá comida vegana y medicina tradicional. Este acto se lleva a cabo en momentos en que la UNAM atraviesa por un proceso de renovación del rector y una de las aspirantes es la directora de la facultad, Angélica Cuéllar Vázquez.

Urgen regular la cannabis

El retraso en la legislación sobre la cannabis, nos explican, está siendo aprovechado por empresas de China y otros países para conformar un mercado negro en el país. En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una prórroga de siete meses al Senado para aprobar la reforma sobre la despenalización de la marihuana con fines recreativos, médicos e industriales. Ante este escenario la Asociación Nacional de Industria del Cannabis, que preside Guillermo Nieto, asegura que es urgente la regulación para que los industriales nacionales que buscan utilizar el cáñamo de planta, que no es una droga, cuenten con reglas parejas ante el embate de productos provenientes del extranjero, que ahora mismo se venden en el país de manera irregular.

Desaparece Semana Nacional de Salud

Nos cuentan que después de 30 años, las Semanas Nacionales de Salud llegaron a su fin. A partir de hoy, surgen las Jornadas Nacionales de Salud Pública, y su objetivo, nos comentan, es acercar los servicios de salud a los mexicanos. La diferencia, nos explican, es que ahora se buscará prevenir enfermedades y diagnosticarlas a tiempo, y que además de la Secretaría de Salud, que encabeza Jorge Alcocer, participarán el IMSSS, el ISSSTE, Pemex y las secretarías de Defensa y Marina. ¿Logrará la 4T cambios significativos en materia de prevención o solo se tratará de un cambio de nombre?