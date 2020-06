La historia de los 8 mil millones que pagó Wal-Mart

Nos comentan que quien piense que la empresa Wal-Mart realizó de buena voluntad un pago por 8 mil 500 millones de pesos para ponerse al corriente con Hacienda, no conoce bien la historia completa. Nos hacen ver que el millonario pago fue para lograr acceso a un acuerdo reparatorio. La empresa, nos explican, fue denunciada por utilizar engaños para omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta en ejercicio fiscal 2014 por la cantidad de poco más de mil 357 millones. No obstante los actos de cobro por parte del Servicio de Administración Tributaria, fue hasta la presentación de la denuncia cuando Wal-Mart optó por corregir su situación fiscal para evitar consecuencias penales. Aunque, nos explican, que la celebración del acuerdo reparatorio inevitablemente traerá como resultado un antecedente de persecución penal por delitos fiscales que le impedirá en el futuro la celebración de otro por delitos similares. Si bien la querella presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación, en contra de la persona moral, miembros del consejo de administración y asesores fiscales, únicamente consideraba un perjuicio por los mil 300 millones de pesos, para concluir el proceso penal, la empresa denunciada tuvo que pagar 8 mil 500 millones de pesos; desde luego, nos aseguran, no de muy buena voluntad. Así fue la historia completa.



Renacerá el pleito por la presidencia de la Cámara

Gran oposición y descontento generó la actitud de la bancada de Morena el año pasado al quererse “agandallar” la presidencia de la Cámara de Diputados los tres años de la 64 Legislatura. Sin embargo, Morena cedió y fue el PAN quien encabezó esta posición. En este espacio le hemos dado cuenta que ahora Morena y el PES han donado “diputados cachirules” al PT para ser la tercera fuerza, y con ellos quitarle al PRI la tercera fuerza y quedarse con esta posición. Nos informan que el líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, recordó que hay un “acuerdo fundacional”, al inicio de la 64 Legislatura en el que se estableció que Morena encabezaría la presidencia el primer año; el PAN, el segundo y el PRI, el tercero. El panista guanajuatense dijo que espera que la tentación de la 4T por el poder no llegue a más y honren su palabra; antes se le llamaban diputadas “juanitas”, ahora son “morenitas”. Y ahí vamos otra vez.

Pedirán a AMLO comisión del “Halconazo”

Nos comentan que ante el alto número de contagios de Covid-19 que todavía se registra en la Ciudad de México, y que está lejos de bajar, los integrantes del Comité 68 y sobrevivientes del “Halconazo” prevén que la tradicional marcha que se realiza cada 10 de junio sea cancelada este año de pandemia. Nos aseguran que la conmemoración del 49 aniversario de estos hechos será realizada solo por plataformas digitales y donde también exigirán al presidente Andrés Manuel López Obrador la designación de una comisión encargada para garantizar justicia y verdad en este caso, del que a casi medio siglo, aún se desconoce el número de muertos, heridos y desaparecidos.

Reconocen llegada de Cárdenas al Indep

En sectores jurídicos se vio con mucha simpatía el nombramiento de Jaime Cárdenas como director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Señalan que además de ser uno de los abogados constitucionalistas más reconocidos del país tiene toda la confianza de Andrés Manuel López Obrador, en un puesto que demanda honestidad y transparencia.