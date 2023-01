La Guardia Nacional vigila celular en mano a los ciudadanos

Nos hacen ver que en los dos primeros días de despliegue de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México quedó claro que la prioridad no es cuidar a los usuarios, sino vigilarlos y hasta tomarles fotografías, ¿una especie de ficha? Los elementos desplegados se dedican a tomar fotos a los ciudadanos, en lo que voceros de la corporación describieron a este diario como “parte de sus reportes y actividades” y aclararon que si una persona se inconforma, borran su imagen. A ver si no sale más caro invertir en tarjetas para que los vigilantes puedan acumular imágenes de los millones de usuarios diarios de ese medio de transporte, que lo que costaría darle mejor mantenimiento al sistema. ¿Qué no se trataba de cuidar a la gente?



Dos huecos desvelan a AMLO

Nos comentan que regularmente las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador terminan apenas entrando la noche porque se levanta desde antes que salga el sol, pero ayer fue una excepción. Nos detallan que anoche llegaron a Palacio Nacional, por el acceso de la calle Corregidora, tres camionetas que circulaban a toda velocidad y de una de ellas descendió Adán Augusto López, secretario de Gobernación, quien de plano voló desde Puebla para reunirse de manera urgente con el Jefe del Ejecutivo federal. ¿El motivo? Una voz en los pasillos de Palacio Nacional nos afirma que el tema era hablar y ver las acciones a seguir tras la renuncia de Ricardo Mejía Berdeja como subsecretario de Seguridad Pública para contender por la gubernatura de Coahuila, a contrapelo de los deseos del Presidente, así como el caso de la ministra Yasmín Esquivel, a quien podrían tener que terminar pidiendo la renuncia, pues con el caso del plagio de tesis quedó como una pieza muy debilitada del gobierno en la Corte.



La SEP invalidaría cédula profesional, no el título

A propósito de la ministra Esquivel, nos comentan que, tal como lo anunció el presidente López Obrador, será el lunes cuando el gobierno federal tome acciones sobre la papa caliente que le aventó la UNAM a la Secretaría de Educación Pública al turnarle el caso del plagio de tesis profesional. Por ello, nos hacen ver que en esa dependencia que encabeza Leticia Ramírez, el equipo jurídico hace una revisión a fondo de normas y legislación vigentes para definir lo que procede. Nos comentan que es prácticamente un hecho que la SEP le quitará la cédula profesional a Esquivel, pero no el título que la acredita como licenciada en Derecho. ¿Volverá el asunto a la UNAM? ¿Y la Suprema Corte?

A Noroña no le gusta que el PT se salga del huacal

Nos cuentan que quien no está feliz con el anuncio de que el PT tendrá como candidato a la gubernatura de Coahuila a Ricardo Mejía Berdeja, es el diputado federal por ese partido Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que no lo apoyará en su aspiración y que fracturar la coalición con Morena es casi asegurarle la victoria al PRI. Nos hacen ver que tal vez lo que teme don Gerardo que se aleje con esta separación, no es la gubernatura del estado norteño, sino sus aspiraciones presidenciales rumbo al próximo año. ¿Qué nadie piensa en él?