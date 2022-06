La fake Guardia Nacional

Transportistas que transitan continuamente por la ruta entre Lázaro Cárdenas, Michoacán, y la Ciudad de México, señalan que en las autopistas que unen el puerto michoacano con la capital del país han hecho el recuento de las patrullas de la Guardia Nacional que se encuentran en el trayecto y son poco más de 15. El problema es que son patrullas simuladas. Se trata de reproducciones de tamaño real de patrullas con un agente de la GN que buscan disuadir las altas velocidades. Sostienen que el número de patrullas reales que se ubican en los poco más de 600 kilómetros que cruzan por la llamada Tierra Caliente, ahí donde operan cárteles, son bastante menores que las de las réplicas. El tema, nos dicen, es que los grupos criminales que circulan por las carreteras no son fake, son muy reales y muy violentos.



Otra más del Banco del Bienestar

Además de las sospechas de corrupción y errores de administración, un nuevo problema se ve venir en el Banco del Bienestar. Nos explican que cerca de 60 mil millones de pesos de fondos federales fueron invertidos para poner en marcha 2 mil 500 sucursales de este banco. Ese dinero está en libros registrado como activo fijo. Sin embargo, nos comentan, ya venció el plazo para que se ingresen los avalúos y se compruebe el verdadero valor de mercado de esas 2 mil 500 sucursales. Aseguran que, en los hechos, el valor comercial de las solo 250 sucursales terminadas no alcanza ni los 200 millones de pesos, lo que en caso de ingresarse generaría un déficit contable de 59 mil millones de pesos.

Quién va y quién no a la Cumbre de las Américas

Hoy, funcionarios de Estados Unidos darán un mensaje por la Cumbre de las Américas, en la que se espera tener mayor claridad sobre la invitación a todos los países del continente como pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al encuentro remoto con medios de comunicación asistirán Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Juan González, director sénior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden. Es posible, nos dicen que se sepa qué presidentes han sido invitados y quiénes no, por lo que eso también podría dejar en claro si el mandatario finalmente acudirá, o no, a la cumbre que se celebrará en Los Ángeles, California. ¿La espera terminó?



Incumplen con informe de Escuelas de Tiempo Completo

En la Cámara de Diputados no se entregó el informe sobre los alcances y afectaciones de la desaparición del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuya fecha límite para hacerlo era ayer. Nos platican que no tiene que ver con falta de voluntad de las y los legisladores, sino de otros funcionarios que no quisieron reunirse para dar información, como el titular de la Auditoría Superior de la Federación para hablar de metas incumplidas y autoridades de la Secretaría de Hacienda para abordar afectaciones presupuestales por ese tema. El desaire retrasó por 30 días la entrega del análisis, que ya está al 95 por ciento, y que ahora se publicará hasta el 30 de junio. Nos comentan que, de plano, no citarán a los funcionarios, sino que les pedirán la información por escrito. Ya solo falta que tengan ganas de mandarla.