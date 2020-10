La encuesta que AMLO perdió

Por más que le buscan y le buscan, en Palacio Nacional nada más no encuentran de dónde saca su información el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos comentan que luego de que un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia detalles sobre la encuesta a la que alude AMLO cuando afirma que más de 70 por ciento de la población respalda su gestión y desea que siga como Presidente. Sin embargo, nos informan que la Presidencia de la República aseguró que tras realizar “una exhaustiva y razonable búsqueda” no encontró evidencia de la dichosa encuesta en la que se basa el mandatario para presumir su popularidad. ¿Ya habrán buscado en el cajón donde está guardado el estudio histórico que dice que el Presidente es el mandatario más atacado por la prensa en los últimos cien años? ¿Será que esa encuesta no existe? ¿Será que está cuchareada? ¿Se puede perder en el Palacio Nacional un documento tan importante?, se preguntan algunos curiosos.

¿Habrá mano dura de la 4T con la DEA?



La buena noticia la dio ayer en la mañana el Presidente. Dijo: “Nosotros no hemos permitido ningún acuerdo, como lo hicieron los gobiernos anteriores, acuerdos secretos para que agentes de gobiernos extranjeros, y en particular agentes de Estados Unidos, participaran en asuntos que sólo corresponde atender a los mexicanos”. La mala noticia es que los agentes de Estados Unidos, de la agencia antidrogas (DEA), particularmente, ya participaron en asuntos que solo corresponde atender a los mexicanos, pues hasta donde se sabe, en el caso del general Salvador Cienfuegos, se realizaron en México, sin aviso o cooperación de las autoridades mexicanas, labores de inteligencia, investigación e intervención de comunicaciones. Ahora, nos hacen ver, correspondería que un gobierno que ha dicho ser diferente a los del PRI y del PAN se ponga duro y busque un castigo para aquellos que se compruebe que hayan violado la soberanía nacional.

Diplomáticos están inquietos



Mucha inquietud, nos dicen, hay en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), pues en los pasillos de la Secretaría de Relaciones Exteriores se habla de que la subsecretaria Martha Delgado trabaja en algunas reformas a la Ley del Servicio Exterior, pero nadie tiene idea por dónde podrían venir los cambios. Comentan que la incertidumbre en los diplomáticos de carrera se deriva de que en caso de llevarse a cabo tales reformas se les debería consultar a todos y no sólo a unos cuantos, y hasta ahora no han sido consultados. Nos aseguran que no sería nada positivo que se les sorprendiera con una reforma construida en lo oscurito.

El Senado acumula pendientes



El periodo de sesiones en el Senado prosigue su marcha y las prioridades se acumulan. Una de ellas, nos hacen ver, es legislar para instituir el Congreso Digital, que desde agosto pasado no ha avanzado un ápice. Si legislar a distancia era la opción 1, la posibilidad que queda es tener mucho cuidado y seguir las normas sanitarias para no exponerse a un contagio, y ha dicho el líder de la mayoría que por su cuenta se expondrá a enfermarse, por cumplir su tarea. ¿Y los trabajadores, empleados, asesores?, se preguntaban ayer en la Cámara Alta. Así que ya retiran una prioridad, y donde no tienen alternativa es en legislar sobre marihuana, donde hay un mandato del Poder Judicial, que obliga al Congreso a emitir la legislación reglamentaria a más tardar el 15 de diciembre.