La defensa del Plan B: tachar de narcos a los que marchen el domingo

Nos cuentan que en el Senado al oficialismo no le interesó la defensa del Plan B presidencial. Nos cuentan que la orden desde Palacio Nacional fue bombardear, desprestigiar e incluso ligar la manifestación del próximo domingo en el Zócalo a una supuesta defensa de Genaro García Luna. La metralla verbal de los morenistas cumplió al pie de la letra con el mandato y la mayor parte del debate que originalmente era sobre el famoso Plan B se empleó en dar “garcialunazos” al PAN y a toda la oposición. Nos hacen ver que resultaba más fácil tachar de corrupto y ahora hasta ligado al narco a cualquiera que se oponga a la reforma del presidente que argumentar a favor de las bondades del proyecto. Así, lo que vimos ayer en el pleno de la Cámara Alta, nos comentan, es el tono que tendrán las batallas electorales de este año y el que viene. Guerra de lodo.



Piden discusión interna en el PAN para superar el garcialunazo

Mientras les caen con todo con el tema García Luna, los panistas no atinan a establecer una ruta que los regrese al debate político. Pese a que la actual dirigencia nacional del blanquiazul, encabezada por Marko Cortés, no puede ser etiquetada como calderonista, puesto que fue justamente su enfrentamiento con el grupo del expresidente Felipe Calderón lo que llevó a la ruptura en el sexenio pasado, nos cuentan que por ahora no piensan hacer un deslinde desde el partido ni de los exmandatarios Vicente Fox y Calderón, ni del propio superpolicía hoy hundido en el descrédito tras ser condenado como cómplice de los narcos cuando era uno de los principales encargados de combatirlos. Nos hacen ver que ya hay voces internas que llaman a una discusión seria sobre el tema para poder llegar con fuerza a la elección de 2024. ¿Se dará?

Reaparece Cárdenas tras el fiasco de Mexicolectivo

Nos cuentan que después de que canceló su participación en el debut en sociedad de Mexicolectivo, movimiento que incluyó a figuras políticas de Movimiento Ciudadano y el PRI, como Dante Delgado y Francisco Labastida, hoy reaparecerá el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, para presentar su libro “Por una democracia progresista”. Pero esta vez estará acompañado de los magistrados del tribunal electoral Janine Otálora y Felipe de la Mata Pizaña. Entre los decepcionados por el efecto que tuvo su deslinde en la presentación de Mexicolectivo, nos cuentan, la pregunta es si ahora don Cuauhtémoc va a explicar con claridad los motivos de su arrepentimiento y si definirá su desacuerdo con la marcha del país bajo la conducción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ocultan la lista de aspirantes al INE hasta al Comité Técnico

Nos platican que todos los datos de aspirantes al Consejo del INE, que siguen sin hacerse públicos, están bien, pero bien resguardados en la Cámara de Diputados, tanto que ni los integrantes del Comité Técnico los tienen. Nos explican que toda la información está en poder de la Secretaría General, que solo ha dado la numeralia a los integrantes de comité. Hoy concluye el registro, y podrán conocer la lista oficial. Ya veremos si tras ello, deciden hacer pública la información o si se sigue ocultando.