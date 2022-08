La bolsa fifí de García Vilchis

Nos hacen ver que ayer durante todo el día, Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, fue tendencia al divulgarse un video donde, junto a su esposo, René Sánchez, integrante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), fueron captados en Puebla tratando de saltarse la fila para votar en la renovación del Congreso Nacional de Morena. Sin embargo, algo que llamó la atención de los usuarios de redes sociales, fue la bolsa negra que portaba García Vilchis. Nos hacen ver que el accesorio utilizado por la funcionaria de Presidencia, es de diseñador y que cuesta algunos miles de pesos. Ante el anuncio de la llegada de la “pobreza franciscana” al gobierno federal será moralmente ilegítimo usar este tipo de accesorios, que bien podrían ser considerados fifís bajo un régimen de austeridad en su máxima expresión. ¿Puede haber pueblo pobre, con bolsas caras? Aunque quizá se trate de una información que “no es falsa, pero se exagera”.

Duras críticas al proceso de Morena

Las más duras críticas al proceso de selección de consejeros de Morena no vinieron de la oposición ni de la llamada “mafia del poder” o de los adversarios de la autollamada Cuarta Transformación, sino que surgieron de personajes relevantes del movimiento. Es el caso, nos hacen ver, del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada morenista, Ricardo Monreal, quien expuso el ABC de la antidemocracia en el proceso interno morenista. El senador Monreal dijo que algunos dirigentes inclinan la balanza hacia el lado de la simulación autocrática, alejándose de la verdadera democracia al elaborar tres diferentes listados, realizar acarreos masivos y otras trapacerías. El zacatecano, quien decidió no participar en este proceso, puso el dedo en la llaga del partido oficial al señalar la indebida intervención en el proceso, documentada por medios de comunicación, de gobernadoras y gobernadores, así como de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Lamentó que la dirigencia del partido no tiene ni la capacidad de autocrítica ni el mínimo intento de corregir el rumbo, por lo que augura “un pésimo desenlace”.

Sheinbaum, una de las ganadoras en elecciones del Congreso de Morena

Nos hacen ver que los resultados preliminares del Congreso Nacional de Morena traen buenas noticias para la jefa de Gobierno. Según los datos, figuran personajes como Martí Batres, quien habría obtenido más votos en Benito Juárez, así como Víctor Hugo Romo y César Cravioto en Miguel Hidalgo, todos afines Claudia Sheinbaum. En Cuauhtémoc, Dolores Padierna sería la mujer más votada, mientras que en Iztapalapa fue su propia alcaldesa, Clara Brugada. Nos dicen que, aunque el presidente de Morena en la capital, Tomás Pliego, dejó abierta la posibilidad de que algunas casillas sean anuladas tras la participación de algunos ‘vivales’ que cometieron irregularidades, todo indica que los resultados acabarán por favorecer a la corriente cercana a la jefa de Gobierno, y aspirante a la candidatura presidencial.

Presidente de Cámara de Diputados no pasa la prueba

Y a quien no le fue nada bien en las elecciones internas de Morena fue a Sergio Gutiérrez Luna, pues a pesar de ser, nada menos, que el presidente de la Cámara de Diputados, no pudo colocarse como consejero de su partido en Veracruz. Don Sergio logró apenas 138 votos en Minatitlán, aunque cabe decir que hubo denuncias sobre presunta manipulación de votos en esa casilla. Lo cierto es que, en los hechos, hoy el diputado está fuera de posibilidad de ser consejero. Pero lo peor, nos dicen, es cómo este resultado le podría afectar si se postula a la gubernatura de Veracruz, intención que es de todos sabida.