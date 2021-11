La austeridad en su máxima expresión

Cuando se trata de austeridad, nadie le gana a la autollamada Cuarta Transformación. Y para muestra un botón. El gobierno de México no pagó un solo peso por la realización de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se llevó a cabo en el país en septiembre y a la que asistieron presidentes de diversas naciones de la región, de acuerdo con una respuesta entregada por la cancillería mexicana por la vía de la Ley de Acceso a la Información. La dependencia federal aseguró que al buscar en sus archivos no encontró ni una sola factura de un pago que se haya realizado con este motivo. ¿Ni un clip habrá comprado la cancillería? Eso sí es ahorro.

El único consenso en el Senado

Tras la maratónica sesión en la que aprobaron el Paquete Económico, los senadores disfrutan ya de un largo puente de una semana, con motivo del Día de Muertos. La mayoría de los senadores ya no acudió ayer al recinto, salvo los que pertenecen a la Comisión de Economía, que tuvieron que atender la comparecencia de la secretaria Tatiana Clouthier. Los grupos parlamentarios acordaron en el seno de la Junta de Coordinación Política que la próxima sesión del pleno será hasta el miércoles 3 de noviembre. Los legisladores están citados para el miércoles y jueves próximos. Esta vez nadie, ni en Morena o en la oposición se opuso al puente. ¿Quién dice que en el Senado no hay consensos? Si para todos los temas hubiera ese consenso, seguramente tendríamos un mejor funcionamiento del Senado, con mejores leyes para el país.

¿Busca FGR cooperación en caso de la Estafa Maestra?

Este viernes se espera que, ahora sí, se realice una audiencia de imputación contra Ramón Sosamontes, hombre señalado por la Fiscalía General de la República como clave en la investigación de la Estafa Maestra contra Rosario Robles, extitular de la Sedesol y Sedatu. Sosamontes era la mano derecha de Robles en ambas dependencias y aparece en la firma de diversos contratos a través de los cuales presuntamente fueron desviados más de 5 mil millones de pesos. Nos dicen que es amplia la posibilidad de que don Ramón sea vinculado a proceso. Sin embargo, el delito que se le imputa es uso indebido de atribuciones y facultades, por lo que no amerita prisión preventiva de oficio. Nos dicen que quizá lo que la FGR busca al llevarlo a proceso es que él sí quiera darles información a cambio de beneficios.

Preparan un “muro” contra la reforma eléctrica

Heridos quedaron los senadores y las senadoras de las fuerzas de oposición, luego de que al ser minoría se tuvieron que conformar con presentar sus propuestas y reservas al Paquete Económico del Ejecutivo, a sabiendas de que ninguna de ellas iba a pasar, pues la instrucción era no cambiarle ni una coma a las minutas enviadas por la Cámara de Diputados. Al final, las bancadas opositoras se tuvieron que resignar a no ser tomadas en cuenta, pero nos dicen que, de llegar al Senado la iniciativa de reforma Eléctrica del Presidente, esta se topará con un “muro”, pues dicen que a Morena se le olvida que no le alcanzan sus votos y necesitará a la oposición para aprobarla. Lo interesante, nos comentan, será ver si ese muro aguanta los cañonazos que puedan enviar las autoridades fiscales o judiciales en contra de algunas de las piezas de esa pared opositora.