La 4T se “carrancea” una calle

Nos comentan que el pasado fin de semana estuvo en Saltillo, Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de ese estado. Don Ricardo grabó un video reprochando al gobierno de esa entidad que mantuviera vallas metálicas sobre el Palacio de Gobierno, pues manifestó que “esta es la casa del pueblo y debe estar abierta para toda la gente”. ¿Será que ese mismo criterio no aplica a Palacio Nacional o que don Ricardo no ha visto las vallas metálicas que en él hay desde hace un año y medio? Nos detallan que la calle Corregidora, ubicada a un costado de Palacio Nacional, se ha convertido prácticamente en un estacionamiento exclusivo para Presidencia de la República y sus invitados, lo que ha representado pérdidas económicas para comerciantes de los alrededores. Nos hacen ver que en sexenios anteriores esta calle siempre estuvo abierta, pero fue a mediados de 2021 que fue confinada para ser usada como estacionamiento de los “machuchones” que visitan la sede del Poder Ejecutivo.

El senador que Morena se robó del PAN

Con gran molestia recibieron en la bancada del PAN en el Senado el repentino salto que dio Raúl Paz Alonso al grupo parlamentario de Morena, aunque algunos de sus ahora excompañeros afirman que “ya se veía venir”. Nos dicen que el legislador yucateco estaba molesto porque se sentía relegado por la dirigencia nacional panista, y porque no tenía el respaldo que buscaba para ser candidato a la gubernatura de su estado natal. Aunque algunos senadores de Acción Nacional lamentan que se haya “doblado” ante Morena, otros celebran que ya no esté en su bancada un legislador que era más conocido por su participación en la famosa fiesta de 2014 en Puerto Vallarta, —en la que, el entonces diputado, junto con otros más de la bancada celebraron con bailarinas— que por sus iniciativas o participaciones destacas den tribuna. Por su parte, Morena sumó un voto para hoy, que se debatirá la reforma constitucional que extiende hasta 2028 la autorización para el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Ya se verá en algunas semanas, o meses, cuanto le costó ese voto a Morena. Algunos dicen que su voto quizá no valga una candidatura al gobierno yucateco, pero que el precio pudo ser la candidatura morenista a la alcaldía de Mérida, en la que su rival política sería la actual secretaria general del albiazul, Cecilia Patrón, con quien el legislador estuvo casado



Barbosa y Mier guardaron, por ahora, los cuchillos

Nos comentan que el sábado pasado, durante el Congreso Nacional de Morena, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, se dieron un apretón de manos, que fue interpretado como un borrón y cuenta nueva en sus disputas internas. Nos cuentan que fue el diputado Mier quien tomó la iniciativa para ir a saludar al gobernador de Puebla, quien respondió con cortesía política. Como recordará, el legislador denunció al gobernador de Puebla por presunto tráfico de influencias y falsear información por una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra Mier por lavado de dinero. Los cuchillos afilados se guardaron por ahora. A ver cuánto tiempo permanecen en sus fundas.



Exigen que narco pague por asesinato de periodista

La organización Artículo 19 expresó su preocupación por el anuncio de la liberación en Estados Unidos de Dámaso López Serrano 'N', alias el “Mini Lic.”, autor intelectual en el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, en mayo de 2017. En redes sociales el organismo llamó a la Cancillería y a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo el proceso de extradición a México para que el narcotraficante, que obtuvo una pena menor tras haber colaborado con las autoridades estadounidenses, responda por el homicidio del periodista, y reiteró que la impunidad profundiza el contexto de violencia contra la prensa que se vive en el país. ¿Ya estarán las autoridades mexicanas solicitando la entrega del criminal?