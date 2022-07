Tras el misil que el embajador recibió a manera de crítica en la portada de The New York Times, en el que el rotativo neoyorquino cita a funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden que aseguran, de manera anónima, que existe una “preocupante alineación” de Ken Salazar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que la defensa del diplomático no se hizo esperar. El Presidente no escatimó en elogios para el diplomático estadounidense. Dijo que “Ken” es su “amigo”, un “hombre bueno, sensato”; “un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano”; “muy buena persona” y “simpático”. Y agregó, “los conservadores reaccionarios quisieran tener un halcón de embajador (…) Entonces nuestro apoyo a Ken”. Esta es la segunda vez que el Presidente ha defendido al embajador Salazar, quien antes fue criticado por, supuestamente, tener posturas poco críticas en torno a la reforma eléctrica de AMLO. En aquella ocasión, el mandatario mexicano se solidarizó con él y le dijo “Ken, aguanta, el pueblo se levanta”. ¿Aguantará Ken el fuego que le mandan desde su país?



En el PAN, dicen el pecado, pero no el pecador

Exgobernadores del PAN exhortaron al jefe nacional de su partido, Marko Cortés, a realizar una purga y “limpiar la casa”. “No más directivos, candidatos o funcionarios de gobierno corruptos”, expuso el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond. Lo malo es que, en la conferencia de prensa en la sede nacional blanquiazul, tanto el exmandatario neoleonés, como su compañero jalisciense, Francisco Ramírez Acuña, optaron por retirarse ante las preguntas sobre a quién iban dirigidos los señalamientos. Es decir, los panistas dijeron el pecado, pero no el pecador; pidieron una purga, pero no dijeron quién debe beber el aceite de ricino.

Pelea por la verdad de Ayotzinapa

A quien no han convencido las declaraciones del Presidente en torno a que ya se sabe qué pasó la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, es al abogado de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, quien prácticamente acusa a este gobierno de querer sacarse una nueva narrativa del caso Iguala debajo de la manga. Por supuesto, al abogado se la han volteado algunos defensores de la autollamada Cuarta Transformación, quienes ahora lo acusan de querer desestimar, por adelantado, la nueva versión, pues acusan que una resolución del caso iría en contra de sus intereses, porque, aseguran, se ha beneficiado por 8 años de la desaparición de los normalistas.



No se adelantarán las vacaciones

Pese al alza en los contagios de Covid-19 en varias entidades del país, nos aseguran que la Secretaría de Educación Pública, a cargo de la maestra Delfina Gómez, no tiene planes de adelantar el cierre del ciclo escolar, al que aún le quedan tres semanas de clases. En escuelas públicas y privadas se han presentado nuevos casos positivos, lo que preocupa a maestros y padres de familia, pero esto no es considerado por la autoridad educativa como un signo de alarma que obligue a modificar el calendario oficial. Y, aunque se sabe que, a estas alturas del año escolar, las calificaciones de los estudiantes ya están definidas, los alumnos tendrán que seguir al pie de la letra las instrucciones de la SEP de asistir a las aulas hasta el último día del curso, es decir, el 28 de julio.