Influencers buscan sacudirse multas

Los influencers que violaron la veda electoral para promocionar al Partido Verde en 2021 se jugarán su última carta para evitar el pago de las multas por miles de pesos que les fueron impuestas. Nos comentan que hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá las impugnaciones que promovieron actores como Gabriel Soto, quien debe pagar el monto más alto por 133 mil 437 pesos; Bárbara del Regil, 86 mil 850 pesos, y Laura G, por 50 mil pesos, por mencionar a algunos de los 77 sancionados. Hoy se verá si el máximo tribunal electoral decide dar la razón a la autoridad electoral, o decide que el show debe continuar.

Lozoya, ¿lejano regreso a su restaurante favorito?

Nos comentan que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin mantiene pendiente el pago de la deuda de 2 millones 695 mil 985 pesos del ISR del ejercicio fiscal 2016 porque no ha renovado su firma electrónica. Por esta deuda, la Fiscalía General de la República (FGR) intentó en abril pasado imputar al exdirector de Pemex el delito de defraudación fiscal, pero su defensa lo evitó comprometiéndose a pagar el total de la deuda, con actualizaciones y recargos incluidos. Sin embargo, al tener vencida la firma electrónica no ha podido realizar el pago, por lo que si no logra encontrar pronto una solución es posible que la FGR reviva la causa penal que dejó pendiente. La mala noticia para don Emilio es que las citas en el SAT para arreglar este tipo de temas son casi imposibles en este momento, largas filas de ciudadanos se observan en las oficinas de la dependencia en las que el personal no se da abasto. Así, Lozoya podría pasar un largo tiempo sin la posibilidad de cenar en su restaurante chino preferido.

Arrogancia de funcionarios federales enoja hasta a los morenistas

Vaya que les dolió a las y los diputados el desaire de Pedro Mario Zenteno y Natán Enríquez Ríos, titulares del ISSSTE y Cofepris. Ayer, hasta el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Emmanuel Reyes Carmona, avaló citarlos a comparecer de manera obligatoria, toda vez que los funcionarios han rechazado siete invitaciones formales de las y los legisladores para sostener reuniones de trabajo. Será a finales de junio cuando los funcionarios rindan cuentas sobre las acciones para prevenir contagios de la viruela del mono y la hepatitis infantil. Nos hacen ver que el desprecio de estos funcionarios por el Poder Legislativo y por la rendición de cuentas acabó por penetrar el blindaje que normalmente la bancada morenista pone a los miembros del gobierno federal.

Cierran filas en defensa del INE