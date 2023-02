Hartazgo de senadores del PRI con la telenovela Alito-Osorio

Senadores de la bancada del PRI que buscaban alternativas y un acercamiento para frenar el pleito entre el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, y el coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong, perdieron toda esperanza de que exista un acuerdo entre ambos liderazgos. Nos aseguran que los pleitos internos que todos conocían ahora ya están a la vista de todos. Los desencuentros de los últimos días han escalado y ahora hay descalificaciones y acusaciones mutuas en medios de comunicación. La bancada, nos dicen, se encuentra dividida, agraviada y con más ánimos de revanchas que de realizar trabajo legislativo. Nos comentan que, si bien son menos los aliados del presidente priista, tampoco el senador hidalguense tiene a la mayoría a su favor. Nos hacen ver que los que sí son mayoría en la bancada, son los senadores que ya están hartos de los berrinches de ambos bandos, y de que el pleito se haya convertido en una telenovela.



AMLO y Norma Piña en Querétaro, la expectativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer se reunió en Palacio Nacional con el ministro Arturo Zaldívar. Una reunión que el mandatario calificó de buena. Nos hacen ver que la fluidez de la relación que mantienen el Presidente de la República y el expresidente del Poder Judicial, contrasta con la frialdad que ha tenido el mandatario con la actual ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, con la que no se ha reunido. En días pasados, cuando se le preguntó al presidente López Obrador si se reuniría con la ministra presidenta Piña, respondió que no había tema para una reunión con ella. Además, el presidente no ha cesado en sus descalificaciones al Poder Judicial, al que dice no tenerle confianza. El próximo domingo ambos estarán en Querétaro en el acto oficial para conmemorar el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución. Toda la expectativa está puesta en los discursos de ambos. Algunos esperan que las palabras de la ministra den luz sobre el tipo de relación que habrá en los próximos años ente el Poder Judicial y el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

¿PAN y PRI quieren dejar ir al PRD de la alianza?

Nos dicen que más allá del contenido, el mensaje conjunto que emitieron ayer el PAN y el PRI, en el que refrendan la alianza Va por México, hay quien ve una señal de que panistas y priistas están dispuestos a tomarle la palabra al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, que ha dicho que puede salirse de la alianza si no les dan parte de las candidaturas que están en juego en las elecciones de 2023 y 2024. Nos hacen ver que el boletín fue emitido sin consultar a los del Sol Azteca, y menos considerar su logotipo en el documento. ¿Será que le están dando las facilidades a don Jesús para que, después de tantos amagos dé un paso hacia afuera?

Busca Mier diálogo con el Tribunal Electoral

Nos adelantan que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier, envió una invitación al magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, y al resto de los magistrados para acudir a una reunión al palacio legislativo, para dialogar sobre cómo pueden acatar distintas sentencias del Tribunal. Mier ha expresado su inconformidad, especialmente, con la resolución que modifica la convocatoria para elegir a consejeros del INE, motivo por el que está detenido el proceso. Los magistrados están citados para acudir entre el 8 y 9 de febrero ¿Aceptarán la invitación?