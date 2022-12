Guerra de “ahijados” para decidir nuevos consejeros del INE

Nos cuentan que quienes no están muy contentos con la Sala Superior del tribunal electoral son los morenistas en la Cámara de Diputados, ya que les revocó la convocatoria para designar a los consejeros del INE que suplirán a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña, el próximo año. El tribunal señaló que la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja se extralimitó de sus facultades para designar consejeros, no previó la paridad para la designación de la Presidencia del Consejo General del INE y no consideró votaciones separadas para presidente y consejeros. El líder morenista Ignacio Mier dijo con ironía que el tribunal quiere que propongan a ahijados de Claudio X. González o de Lorenzo Córdova. Nos hacen ver que los propuestos por la CNDH, una militante de Morena sin experiencia en temas electorales y un ferviente defensor de la 4T, fueron considerados por la oposición como ahijados de la presidenta de esa comisión, Rosario Piedra. ¿Será que la elección de las autoridades electorales se reduce ya a pleitos de padrinos y ahijados?

Mil mañaneras… y las que faltan

Tras cumplirse la transmisión de mil “mañaneras”, Presidencia no dejó pasar la efeméride y mostró sus datos, con corte al día de ayer: 1004 conferencias ordinarias en Palacio Nacional; cuatro de ellas en fin de semana y 104 en los estados de la República; 22 mañaneras extraordinarias, de las cuales cuatro han sido en Palacio Nacional, cuatro en entidades, 10 encabezadas por la ahora exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y cuatro por el actual secretario Adán Augusto López, en las dos ocasiones que el Presidente dio positivo a Covid. Nos cuentan que pese a esas cifras, al presidente Andrés Manuel López Obrador le parecen pocas mañaneras y no deja de insistir en que quiere hacer conferencias los sábados y domingos para que no le coman el mandado los “conservadores” que nunca descansan.

Amor con amor se paga… caro

Nos hacen ver que Mario Delgado aún tiene la esperanza de que su regalo de Navidad sea mantener la alianza con el Partido Verde en las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila, así como en las federales de 2024. Esto, pese a que la dirigente del Verde, Karen Castrejón, sostuvo que tienen cuadros propios para competir en dichos procesos electorales, mientras que el coordinador legislativo Carlos Puente aseguró que continuarán apoyando el proyecto del presidente López Obrador. ¿Será que los verdes aceptan aquello de “amor con amor se paga”, pero depende qué tan caro?



No hay vacunas Pfizer para adolescentes

Ante el incremento de casos de Covid-19, nos dicen, hay un grupo poblacional que ha quedado a la deriva en las campañas de vacunación. Se trata de adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, a muchos de los cuales se les han aplicado sólo dos. Resulta que a este sector se le puede suministrar la vacuna Pfizer, pero hace meses que solo está disponible en su presentación pediátrica. Nos cuentan que en los centros de Salud, la única respuesta a quienes acuden a solicitarla es: "¡No hay!"