Grupo plural invita a morenista rebelde a unirse a sus filas

El Grupo Plural le abrió sus puertas al nuevo senador rebelde de Morena Rafael Espino de la Peña, quien votó contra el Plan B de la llamada reforma electoral. Prestos, los senadores sin partido Emilio Álvarez Icaza, Germán Martínez, Nancy de la Sierra y Gustavo Madero invitaron a don Rafael a sumarse a sus filas, pero no lo hicieron con Ricardo Monreal, quien también emitió un voto en contra de la cuestionada reforma. Hay que recordar que no es la primera vez que el senador Espino se expresa contra una iniciativa de Morena. Ya lo había hecho en el caso de la prórroga hasta 2028 de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pero en esa ocasión se vio atado de manos, ya que, como nuevo presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, tuvo que hacer la presentación del dictamen y contra su deseo, votó en favor de aquella reforma. Ahora, tras el llamado que Ricardo Monreal le hizo a su bancada para que votaran en libertad, fue el único que se arriesgó a emular a su coordinador y votar contra el Plan B. ¿Aceptará la invitación?

Priistas volverán a la carga contra “Alito”



Nos cuentan que, una vez pasadas las fiestas de Navidad y Año Nuevo, se reactivarán las voces priistas que demandan que el presidente del partido, Alejandro “Alito” Moreno, adelante la convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El dirigente tricolor concluye su mandato en agosto de 2023, un mes antes del arranque del proceso electoral, por lo que ―recuerdan sus detractores― no tiene derecho a participar en la definición de candidaturas rumbo a las elecciones federales de 2024. Sin embargo, aseguran que Moreno pretende solicitar una extensión de tres meses a su mandato y luego alegar que se quedará hasta 2024 porque los estatutos priistas establecen que no puede haber cambio de dirigencia en medio de un proceso electoral. Sus críticos dentro del PRI recuerdan que cuando se reunió con los expresidentes priistas y otros liderazgos, se comprometió a estar al frente del PRI hasta el 18 de agosto, “ni un día más ni un día menos”.

Morena, vivo el pleito interno por la candidatura de Coahuila



El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, provocó un quiebre en Morena al no aceptar el resultado de las encuestas para la selección de candidato al gobierno de Coahuila, a las que calificó de amañadas. Y, aunque muchos pensaban que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó a respetar el resultado de las encuestas, y lo ratificó en su cargo en el gobierno federal, don Ricardo daría la vuelta a la página, al parecer eso no sucederá. Nos hacen ver que este fin de semana Mejía Berdeja estuvo en Coahuila y dijo que “esto no se acaba hasta que se acaba, todavía no termina el proceso, vamos a seguir adelante”. En una reunión con simpatizantes en la ciudad de Sabinas, dijo que hay decirles a los dirigentes nacionales de Morena que escuchen la voz de la gente. Todo indica, nos dicen, que el choque entre Mejía y el virtual candidato seleccionado por el partido para la gubernatura, Armando Guadiana, va a empeorar antes que mejorar.

Se acabó la veda de chipilín en Palacio Nacional



Mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá una reunión con las bancadas de Morena y sus aliados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Nos recuerdan que, desde enero de 2020, el mandatario no se reúne con la fracción morenista en el Senado. Pero nos señalan que esa no es la única peculiaridad de este encuentro, que se desarrollará en Palacio Nacional, pues varios de los 60 senadores del grupo parlamentario morenista no asistirán, mientras que otros que no están en funciones sí lo harán. Como ya es sabido, no estarán el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, ni el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Rafael Espino, quienes votaron en contra del llamado Plan B de la reforma electoral. Otra ausencia será la de la senadora por Tabasco Mónica Fernández Balboa. Además, asistirán dos senadores con licencia, ya virtuales candidatos de Morena a las gubernaturas de sus estados, la mexiquense Delfina Gómez y el coahuilense Armando Guadiana. En el caso de los diputados, acudirán todos, tanto los de Morena, como los aliados. Nos dicen que la reunión fue solicitada por el ala radical de la bancada en el Senado, encabezada por César Cravioto y Antares Vázquez, en septiembre pasado cuando el grupo parlamentario sostuvo un encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien en esa ocasión respondió que “ahorita hay veda de chipilín”, que al parecer ya se levantó