Fallas en la camioneta de AMLO, ¿por austeridad?

Vaya que el equipo de Ayudantía y conductores de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador sudaron frío este fin de semana. Nos detallan que en su visita a Calpulalpan, Tlaxcala, a la camioneta que utiliza el Ejecutivo federal cuando sale a sus giras por los estados le tuvieron que pasar corriente porque, minutos antes de que saliera de inaugurar la sede del Banco del Bienestar en esa comunidad, se quedó sin carga. De forma rápida, una de las camionetas del convoy presidencial se usó para pasar carga a la camioneta presidencial, claro, mientras su equipo de Ayudantía sudaba ante la inminente llegada del Presidente, quien tenía que regresar a la Ciudad de México. Para su fortuna, todo fue rápido y el Mandatario regresó sin problema a Palacio Nacional. Sin embargo, nos aseguran que este no es el último desperfecto que ha tenido la camioneta presidencial. ¿Será que la llegada de la pobreza franciscana ya pasó factura tan rápido en Presidencia?

Se siguen dando hasta con la cubeta en Morena

Que dice el antes priista y ahora morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán que de los 553 centros de votación en los que emitieron su sufragio miembros y simpatizantes de Morena para elegir coordinadores distritales de Morena, en 407 se cometieron chanchullos por acarreo y manipulación del voto. Tan es así, que don Alejandro, quien trabaja para el senador Ricardo Monreal, impulsa 477 impugnaciones, tanto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y acusa a líder nacional de esa fuerza partidista, Mario Delgado, antes cercano a ese grupo, que también lo fue al canciller Marcelo Ebrard, de querer acallar las voces críticas que existen dentro del partido. Después de esa jornada electoral tan comentada en todo el país, los morenistas se siguen dando hasta con la cubeta. La batalla, nos comentan, no se detendrá, y la comisión interna que supuestamente cuida los principios fundamentales del partido, de no mentir, no robar, no traicionar, tendrá chamba para rato. Lo más probable, nos hacen ver, es que la mayor parte de las quejas y acusaciones lleguen hasta el tribunal. La cosa es ver si sus sentencias serán respetadas.

Vía libre para extorsiones a migrantes en Coahuila

Quienes parecen tener vía libre para extorsionar, maltratar, golpear e incluso robar son los integrantes de la tan presumida como institución modelo por el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, la Policía Estatal. Resulta que en todas las carreteras que confluyen a la frontera con Estados Unidos han instalado retenes que, por la forma de operar, no se sabe si son de policías o de los delincuentes. EL UNIVERSAL presenció en uno de estos retenes, en la vía Monclova a Sabinas, la forma en que despojaron con violencia de su escaso dinero a tres familias de hondureños. Los uniformados incluso amenazaron a los periodistas que transitaban por esa carretera. A pesar de repetidos testimonios y denuncias, parece que el mandatario estatal priista ni se inmuta. ¿Hay cancha libre para la delincuencia uniformada?