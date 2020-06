Estampitas de AMLO versión 2.0

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recitó un “Decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad”, en el que seis de los puntos tenían relación con la “espiritualidad”, mientras que los otros cuatro giraban en torno a cuidados médicos. Dos episodios, nos recuerdan, vienen a la memoria con este último mensaje: las famosas estampitas con imágenes religiosas que el Presidente esgrimió como protectoras contra el Covid-19 y el llamado que la Organización Mundial de la Salud hizo a los gobiernos del continente, entre ellos México, para que no fueran contradictorios ni divagaran en sus comunicaciones sino que lanzaran “mensajes coherentes”. Al parecer, el mandatario no consideró que esa pedrada fuera para él.

El embajador, los tacos y las cámaras

Quien no podrá echar la casa por la ventana para celebrar la independencia de su país el próximo 4 de julio es el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. El diplomático, a quien le gusta presumir que come tacos y otros platillos nacionales, vivirá por primera vez —desde su posición— la fiesta de independencia de su país. Como la emergencia sanitaria todavía no lo permite, el diplomático no podrá abrir la puerta de su residencia para entonar el Oh, say can you see..., así que ya prepara un video para difundir en redes sociales y con ello dejar un mensaje en México. Eso de las cámaras sí se le da.

Las verdaderas prioridades del Senado

En tres días se verá el peso de las prioridades del Ejecutivo federal en el Congreso de la Unión, donde la Cuarta Transformación recibe apremios para que sea aprobada la reforma a la Ley de Presupuesto lo más parecida a la iniciativa presidencial, para reajustar el gasto público a gusto en caso de emergencia, como la del coronavirus. El martes, en su calidad de presidente de la junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal propondrá un periodo extraordinario, ha dicho, para aprobar las leyes que se aplican con el T-MEC. Entre sus opositores del llamado Bloque de Contención ya están en guardia, por si la orden del día incluye el famoso “gasto a modo” del Presidente. ¿Habrá gato encerrado?

Otro reclamo panista al Presidente

Nos adelantan que la mañana de este domingo los nueve gobernadores panistas harán un pronunciamiento público. Desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, los miembros de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) enviarán un mensaje al gobierno federal. Los gobernadores, nos comentan, exigirán al Ejecutivo actuar con “responsabilidad pública” en estos momentos, y respetar las libertades y a las instituciones. Habrá que esperar la respuesta que reciban los panistas del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es la primera vez que en bloque le piden algo, la mayoría de las veces, sin resultados.

**En la imgen el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo El Universal