El torito del juicio a los expresidentes

Hoy, nos comentan, será un día decisivo en el tema de la consulta ciudadana para decidir si se juzga a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Todo indica que Morena se quedará corto en la recaudación del millón 800 mil firmas que se requieren para pedir la realización del ejercicio. Ante este escenario, este lunes se podría conocer si alguna de las cámaras del Poder Legislativo solicitará la realización de la consulta, o si el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo ha prometido, será quien finalmente la solicite. Cualquiera que sea el escenario, nos dicen, es un hecho que se pedirá, y que la última palabra en este tema, la tendrá la Suprema Corte de Justicia quien deberá resolver si es o no constitucional. Vaya torito que le tocará lidiar a los ministros de la Corte.

La independencia del Presidente de la Corte



Nos dicen que comienza a hacerse muy notoria la ausencia del titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en actos encabezados por el Presidente de la República, donde era imprescindible la presencia de la cabeza del Poder Judicial. Nos hacen ver que el ministro presidente no estuvo ayer en el Altar a la Patria para acompañar al presidente en la ceremonia por el 173 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. Apenas el 1 de septiembre tampoco acompañó al mandatario durante en su Segundo Informe de Gobierno. Aunque el titular del Ejecutivo calificó como una “arrogancia” la ausencia del ministro presidente, nos comentan que en el Poder Judicial esa actitud de independencia de don Arturo gusta a muchos.

AMLO derrama miel en la CDMX



Ayer durante una gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador por Álvaro Obregón, la alcaldesa Layda Sansores (Morena), expresó que en 200 años de historia política “nadie había tenido el aval de tanto pueblo; porque sólo cada 100 años nace un líder como tú, Andrés Manuel”, lo que provocó la sonrisa del Ejecutivo. Son tiempos de campañas, nos hacen ver, y el elogio le fue devuelto a la alcaldesa por el Presidente, quien recordó que él y ella lucharon juntos en el sureste mexicano en los tiempos del autoritarismo. Para todos quedó claro que la alcaldesa, expriista e hija del exgobernador Carlos Sansores tiene la venia presidencial para dejar la capital e ir por la gubernatura de Campeche. En la misma gira, AMLO llenó de halagos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pura miel derramó ayer el mandatario en la capital del país.

En PT sí ven fractura con Morena



El grupo parlamentario del PT comenzará hoy con la presentación de su agenda, de manera paralela a la alianza legislativa que mantienen con Morena y el PES en la Cámara de Diputados. Nos cuentan que la fracción del PT, que encabeza Reginaldo Sandoval, presentará una iniciativa con la que propone crear la Ley General de Educación Superior. Con ella, nos adelantan, busca separar la educación superior pública de la privada, pues consideran que ésta es excluyente y neoliberal. Nos comentan que la iniciativa será prioridad en este periodo ordinario y no importa si Morena la apoya o no. Nos hacen ver que en el PT dicen que hay una fractura ética y de principios con Morena, después de dejar que el PRI presidiera la presidencia de la Cámara, un trago muy amargo que los petistas no han podido pasar.