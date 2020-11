El que nada debe nada teme, ¿no, Presidente?

Nos señalan que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que lo que entregó el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a EL UNIVERSAL sobre los expedientes que tiene del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa) son solo “recortes de periódico”, al aparecer su gabinete de Seguridad no le ha informado por completo y con veracidad lo que realmente entregó ese organismo de inteligencia a esta casa editorial. Basta con ver la respuesta con folio 0410000013320 —la cual ya es pública— en la Plataforma de Transparencia para observar que no son recortes de periódicos, sino informes elaborados por el propio CNI. Sin embargo, lo que más destaca es que si fueran realmente recortes de periódicos como asegura, ¿porque testarlos en su mayoría y reservarlos durante cinco años, es decir, hasta 2025? ¿Qué aquí no cabe la máxima que constantemente repite el Presidente de que “quien nada debe, nada teme”? Es pregunta.

Cancillería se alista para Biden

Los días pasan y la decisión está firme: no se felicitará a Joe Biden, virtual ganador de la Presidencia en Estados Unidos, pero lo que es cierto, es que al menos en la Secretaría de Relaciones Exteriores ya tienen claro que se deberá trabajar con la fórmula Biden-Harris. El jefe de Oficina de la Cancillería, Fabián Medina, tiene claro que para Biden el tema del tráfico ilícito de armas es algo importante, porque lo ha señalado (el tristemente famoso operativo Rápido y Furioso fue durante la administración de Barack Obama). Así que Medina ya alista motores para poner el tema en la mesa del próximo gobierno estadounidense. Esto representa una nueva similitud que hermana al presidente Andrés Manuel López Obrador con el perdedor Donald Trump: se niegan a admitir la victoria del demócrata, pero dejan a sus gobiernos —al menos parcialmente— operar rumbo al cambio de estafeta. Habrá que preguntarse en todo caso si, al igual que el excéntrico empresario, el tabasqueño dio luz verde a este acercamiento o si, como en otros temas de política exterior, prefiere que ni le informen.

Los diputados quieren feliz Navidad

Marchas forzadas en la Cámara de Diputados se registrarán en los próximos días si acaso quieren tener unas largas vacaciones. A partir de la siguiente semana, San Lázaro entrará a la recta final, pues estará a 15 días de finalizar su período ordinario, pero tienen tres temas importantes que sí o sí tienen que aprobar: la eventual desaparición del outsourcing (al parecer no tan radical como la propuesta originalmente enviada), la despenalización del uso lúdico de la marihuana y la reforma presidencial de pensiones. Nos cuentan que ese 15 de diciembre, cuando finalice el periodo ordinario, prácticamente se dará el banderazo para el arranque de la campaña electoral del 2021, pues muchos diputados pedirán licencia para ir por otros cargos y otros más irán por la reelección. Es decir, se acabó el trabajo, empezó el chapulineo.