El pueblo bueno resultó desobediente

Durante la semana que termina, las autoridades de salud reportaron el mayor número de contagios de coronavirus desde que se lleva el conteo (números que, como sabemos, no están actualizados al día, sino con semanas de retraso). Con sismo y atentado, nos dicen, pasó desapercibida una gran contradicción entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López-Gatell: mientras el primero afirma que el pueblo mexicano ha dado un ejemplo al mundo de comportamiento ante el virus, López Gatell confirmó que las medidas no fueron obedecidas. Molesto por el recordatorio que se hizo en medios de comunicación porque en abril él previó un fin de la epidemia en la CDMX el 25 de junio, el funcionario afirmó que ese pronóstico sólo ocurriría si la gente respetaba el confinamiento. Es decir, el pueblo bueno y sabio no obedeció las medidas sanitarias y los 26 mil muertos y contando son su culpa, no de las autoridades de Salud que, dice la versión oficial, todo lo han hecho bien.

Doble cara de la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida por Rosario Piedra Ibarra, hizo su trabajo y condenó el discurso violento del secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, en contra de una reportera local que cuestionó al funcionario, ante lo cual, éste profirió una serie de comentarios misóginos y remató con un “anda con mucha precaución”. Sin embargo, la institución nada ha dicho de las expresiones que Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y su esposo, John Ackerman, han realizado contra quienes se atrevieron a poner en tela de juicio las propiedades que han acumulado y a quienes han tildado de “sicariato mediático”, una expresión que ya ha valido la condena tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). ¿Por qué el silencio?

La renuncia de Candelaria

Aunque aún no es oficial, todo parece apuntar que doña Candelaria Ochoa dejará su puesto como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la próxima semana. Desde el gobierno federal nos cuentan que no son pocos los motivos que orillaron a la funcionaria a presentar su renuncia: primero está la falta de resultados en el combate a la violencia de género, un tema que sigue caliente y en cualquier momento puede estallar como ocurrió a inicios de este año. La salida de Ochoa también se vería influida por la mala relación que sostiene con otros organismos afines a la lucha de los derechos de la mujer, además de quejas que hubo sobre su trabajo de parte de grupos sociales e incluso organizaciones internacionales.

Cenizas rumbo a México

La espera para cientos de familias mexicanas en Estados Unidos y en México podría terminar. Nos comentan que para el fin de semana próximo se prevé que el gobierno mexicano envíe un avión a Nueva York para poder trasladar poco más de 500 urnas con cenizas de connacionales que murieron a causa del Covid-19. Las familias que quieran el traslado de la urna y cuenten ya con la documentación necesaria, tienen hasta el 2 de julio próximo para entregar la caja en el consulado de México en Nueva York.

**En la imagen: el presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: CUARTOSCURO