El PRI de Morena vs. el PRI de la oposición

Nos cuentan que después de la suspensión temporal de la alianza de Va por México, que anunciaron los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano; y de que su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, anunció que no se retira la iniciativa para postergar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles porque así lo exige la gente, viene la segunda aduana para el tricolor. Hoy, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, tendrá un encuentro con la bancada de los senadores del tricolor, quienes ya adelantaron que van en contra de este proyecto y quieren que el plazo se cumpla y el Ejército se retire en 2024 a sus cuarteles. Nos explican que, en la reunión, Moreira tendrá que explicar por qué se presentó la reforma de la diputada Yolanda de la Torre y no se les avisó, pese a que existía un compromiso de mantener una moratoria legislativa en materia de reformas constitucionales. Hoy en día, nos hacen ver, el PRI está partido en dos: el de la Cámara de Diputados, y el del Senado, uno cada vez más cerca de Morena, y el otro, de la oposición.

La nueva mentira de García Vilchis

De nuevo, Elizabeth García Vilchis, en la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” de la conferencia de prensa presidencial dijo una mentira. Ayer, sin mayor prueba aseguró que “existe una red en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, financiada por una organización extranjera”. En su fantasiosa historia acusó que en esa red había periodistas, medios, y hasta una asociación de padres con hijos enfermos de cáncer. García Vilchis aseguró que en esa supuesta red se encuentra EL UNIVERSAL. Doña Elizabeth tendrá que sentarse a redactar una nueva carta para ofrecer disculpas por esta aseveración falsa, o de lo contrario, está obligada a presentar pruebas sólidas e irrefutables que sustenten sus dichos.

El espaldarazo de Adán Augusto López a Monreal

Una cubeta de agua helada cayó ayer sobre algunos de los senadores del llamado grupo de radicales de Morena cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo en una reunión con los senadores morenistas que, con el coordinador de la bancada mayoritaria, Ricardo Monreal Ávila, hay comunicación institucional y fluida. Y para que no quedara duda, señaló que Monreal no es nada más amigo y compañero rebelde, es un aliado, por lo que pidió estar unidos, pues entre la Cámara Alta y el Ejecutivo se ha mantenido la interlocución con don Ricardo. Nos aseguran que las palabras del secretario envían el mensaje a los morenistas que Monreal no está ni cerca de dejar el partido, y mucho menos, su aspiración de obtener la candidatura presidencial.

De los reclamos al apapacho

Y, a propósito de la reunión del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con la bancada de Morena y aliados, nos hacen ver que algunos muy bravos lucieron muy pacíficos. Don Adán, nos dicen, explicó que su ausencia en la reunión plenaria de la semana no fue un plantón, sino que tuvo que atender un compromiso familiar. Algunas y algunos legisladores pasaron de los reclamos airados, descalificaciones, gritos y sombrerazos de hace una semana a los arrumacos, las selfies y las promesas de amor eterno. Senadoras como la guerrerense Nestora Salgado y la coordinadora del PES, Sasil de León, quienes despotricaron, como varios morenistas, por la ausencia del tabasqueño, ayer se desvivieron en alabanzas para el funcionario federal.