El PAN se esfumó de San Lázaro tras el fallo contra García Luna

Nos cuentan que después de que Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos en Estados Unidos, Morena y el PT se dieron vuelo en el pleno de la Cámara de Diputados tundiendo a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Lo que llamó la atención, nos detallan, es que en la sesión para discutir diversos dictámenes, hubo largos lapsos en los que la bancada panista se esfumó. No estaba ni el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, quien además canceló su conferencia de prensa habitual. Incluso, en Morena pidieron que no se les pagara el día. Casi al final de la sesión, el vicecoordinador de los blanquiazules, Jorge Triana, subió a tribuna para pedir un minuto de silencio -que le fue concedido- por los muertos durante el sexenio en curso. Fue el único panista que habló e intentó, sin mucho éxito, llevar el reflector a actos de corrupción actuales. Para entonces los morenistas y petistas se habían cansado de pedir cárcel para don Vicente y don Felipe, a quienes llamaron narcopresidentes, y dijeron que los panistas andaban “con la cola entre las patas”. ¿Lo del PAN fue estrategia o aceptación de que no tenían argumentos para defender a sus gobiernos?



Nuevo round en el Senado por el Plan B

Aunque lo que se va a votar este miércoles en el Pleno del Senado es un solo un artículo, el conocido como la "cláusula de vida eterna", los legisladores prevén que será una larga e intensa sesión. Morena y sus aliados llegan a este momento, que significa el término del proceso legislativo del Plan B, con la intención de no demorar la votación, pero la oposición vela armas para debatir en contra de la reforma electoral. Nos cuentan que el Bloque de Contención insistirá en que hay argumentos para que la Suprema Corte eche abajo el Plan B. Por eso, nos detallan, la Mesa Directiva del Senado citó a la sesión del pleno a las 10 de la mañana, una hora más temprano de lo habitual, porque además se espera que sea discutida la también polémica iniciativa de Ley de Protección al Espacio Aéreo.



Con Panamá, AMLO estuvo a punto del tercer strike

Nos cuentan en el Senado que para el presidente López Obrador en el tema del nombramiento de embajador en Panamá, el tercero fue el vencido. Y es que nos recuerdan que hace exactamente un año propuso al historiador Pedro Salmerón para ser el representante de México ante el país canalero, pero no recibió el beneplácito de ese gobierno por las denuncias de acoso sexual en su contra. Después se frustró el nombramiento de la senadora suplente Jesusa Rodríguez, luego del rechazo de organizaciones y políticos. Finalmente, ayer se ratificó al actor y director de teatro Alejandro Bichir como embajador en aquel país. Estuvo cerca del tercer strike el pelotero de Palacio.



AMLO regresa al AIFA, de la mano de DHL

Nos comentan que el próximo martes 28 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador volverá a pisar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El motivo, nos detallan, es asistir como invitado de honor al arribo del primer vuelo de carga de la empresa internacional DHL. Nos adelantan que la llegada del avión será alrededor del mediodía y están invitados funcionarios del gobierno federal. La ceremonia, nos dicen, servirá para promover al AIFA para que las empresas cargueras lo vean como una opción viable, luego de que estas fueron expulsadas del Aeropuerto Internacional de la CDMX por decreto presidencial. A ver si funciona.