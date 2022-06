El negocio redondo del Partido Verde

Los influencers que hicieron campaña para el Partido Verde Ecologista de México no libraron las sanciones por violar la veda electoral en 2021. Deberán pagar hasta 133 mil pesos en multas por promover al partido en periodo prohibido en sus historias de Instagram. No sólo ellos, sino que el partido, encabezado por Karen Castrejón, también deberá pagar una multa de 118 millones de pesos por esta conducta reiterada. Sin embargo, nos hacen ver que el negocio para el Partido Verde sigue siendo muy rentable, pues con una inversión de menos de 120 millones de pesos para pagar sanciones, recibe prerrogativas por 395 millones, es decir un negocio de unos 275 millones de pesos, con una utilidad de más de 100%. ¿Conoce usted algún negocio más redondo que violar la ley electoral?

El principal obstáculo de Xóchitl Gálvez

Nos hacen ver que la idea de la senadora panista Xóchitl Gálvez de ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México no es nueva, pues desde hace años ha dicho que tiene los méritos y la capacidad para ocupar el cargo, y de cara a la elección de 2024, más de una vez se ha autodestapado. Sin embargo, nos dicen, el principal obstáculo al que se enfrenta doña Xóchitl no es Morena, sino la nomenclatura panista, pues ella no cuenta con el respaldo del grupo que actualmente dirige al partido. La exjefa delegacional en Miguel Hidalgo, nos aseguran, sabe que ella no es la candidata de la dirigencia de su partido, por lo que la estrategia a seguir es conseguir el apoyo de la militancia, de la ciudadanía y de algunas figuras del panismo. No se ve fácil la ruta.

Nuevo doctorado para el rector Graue

Nos comentan que en los próximos días el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, recibirá el título de Doctor Honoris Causa, por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El grado, nos explican, le será conferido a don Enrique por las aportaciones que la institución argentina considera que ha hecho el rector de la UNAM a la educación superior latinoamericana y a su respeto y defensa de la autonomía universitaria en fechas recientes. La ceremonia de investidura, nos dicen, se llevará a cabo la semana entrante en el Salón de Grados de la casa de estudios cordobesa y cobra particular importancia debido a que fue precisamente esa institución la primera del continente en obtener, hace ya más de un siglo, la autonomía universitaria.

Sheinbaum suma apoyos

Más allá del mundo virtual de las redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum comienza a sumar adeptos en el mundo real. Nos cuentan que doña Claudia tuvo una reunión con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), que representa a unos 435 mil trabajadores de la salud en todo el país. Asistentes al encuentro nos aseguran que el líder de este sindicato, Arturo Olivares Cerda, le dijo a la Jefa de Gobierno que creen en ella y dejó abierta la puerta para darle su apoyo para cuando llegue el momento de las decisiones para la elección presidencial de 2024.