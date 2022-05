El misterio de los acuerdos con Cuba

Nos hacen ver que hace más de una semana, el pasado domingo 8 de mayo en La Habana, Cuba, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó con el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, una serie de acuerdos en materia de salud. Sin embargo, estos se han dado a conocer de manera muy general, y no como ocurrió con las visitas que hizo a Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, que se informaron de manera íntegra, detallada e inmediata. Ayer, a pregunta expresa el presidente López Obrador garantizó en su conferencia mañanera que se darían a conocer estos acuerdos que firmó con su homólogo cubano, pues manifestó que “el que nada debe, nada teme”. Empero, dijo que sí, pero no dijo cuándo, pues hasta anoche no ha ocurrido. ¿Pues qué tendrán esos misteriosos acuerdos que nada más no se dan a conocer?

El ataque de los hackers a la Cámara de Diputados

Desde la noche del domingo la línea telefónica del diputado priista Ildefonso Guajardo fue hackeada y varios de sus contactos comenzaron a recibir mensajes de extorsión. Don Ildefonso es el enésimo diputado federal víctima de los ladrones de identidad. Nos dicen que es muy probable que toda la base de datos de los empleados y legisladores de la cámara baja esté en poder de una red criminal que va dosificando sus hackeos. Hasta ahora son casi 30 diputados los que han sido víctimas de este delito, los últimos el coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier. ¿Qué están haciendo las y los congresistas por identificar y castigar este tipo de flagelos que les está afectando a ellos mismos y a millones de mexicanos? En el tintero hay un par de iniciativas, pero siguen congeladas. ¿Habrá que pedirle a un hacker que haga algo para que salgan de la congeladora?

Segundo palo de la Corte a la transparencia

Por segunda ocasión en menos de una semana la Suprema Corte de Justicia falló en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Esta vez, el máximo tribunal del país aprobó dos resoluciones en las que ordenó reservar los comprobantes de pago de las vacunas contra Covid-19 adquiridas por el gobierno federal a las farmacéuticas Pfizer, CanSino y AstraZeneca, cuyos recibos fueron solicitados por un ciudadano vía transparencia, y que el Inai había ordenado le fueran entregados en una versión pública. Entre los expertos en materia de derecho a la información, las resoluciones de la Corte han sido interpretadas como un retroceso en materia de trasparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en donde respiraron con alivio fue en la cancillería mexicana, pues nos dicen que cuando en plena pandemia negociaron con los laboratorios la compra de las vacunas firmaron acuerdos de confidencialidad sobre los precios, dado que en aquellos días los laboratorios las vendieron con un trato diferente a cada país en lo referente al costo.

El choque en la Permanente

Nos hacen ver que un choque constante entre Morena y la oposición será la tónica en el seno de la Comisión Permanente. Hasta ahora, Morena y sus aliados se han negado a debatir en tribuna, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de diálogo. El bloque opositor ha advertido que no aceptará las condiciones que pretende imponer la bancada oficial que, aseguran, no quiere discutir temas como el Tren Maya, los feminicidios, la Línea 12 y la pandemia, pero en cambio sí quiere hablar de asuntos externos, por ejemplo, la guerra en Ucrania.