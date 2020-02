¿El líder ferrocarrilero recibió la bendición de Morena?

Hace no muchos ayeres, hace unos añitos, uno de los muchos símbolos de la corrupción y charrismo sindical era el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y, por supuesto, su dirigente Víctor Flores, obrero que porta relojes con cadenas de oro en el pantalón. Pero fue santificado por la Cuarta Transformación, al grado de que el diputado federal de Morena, Emmanuel Reyes Carmona, acudió al festejo del 87 aniversario de esa organización como invitado especial y destacó el liderazgo del dirigente, don Víctor Flores. Claro, nos comentan, agradeció también el respaldo sindical a los proyectos del gobierno de Morena, entre ellos el Tren Maya. Como dice el clásico, “amor con amor se paga” y al parecer don Víctor pasó la prueba de la bendición de Morena.

Arranca la grilla de sucesión en el Inai

Con la novedad que ha iniciado el proceso de sucesión en la presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Inai, con la renovación de dos posiciones, la de Patricia Kurczyn y Joel Salas Suárez, cuyos sucesores serán el fiel de la balanza. Nos explican que el relevo en la presidencia de Francisco Javier Acuña se pondrá reñido por los posibles nuevos integrantes del Inai, instituto que ha estado bajo la mira y crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los escenarios? Nos responden que si llega Julieta del Río, comisionada de Zacatecas, o Cintya Cantero, comisionada de Jalisco, el ganador será Óscar Guerra Ford. Pero si llegan Tania Pérez Farca, subsecretaria de la Función Pública, o Agustín Millan Goméz director de transparencia del Tribunal Electoral, la presidenta sería Blanca Lilia Ibarra. Desde el Senado, las bancadas jugarán carambola de tres bandas: una por cada posición y la tercera por la presidencia. Y hay mucha tentación de meter la mano en la sucesión…

Los Lebarón, ahora en Guerrero

Después de su participación el domingo en una marcha en Guanajuato, nos adelantan, la familia LeBarón encabezará una nueva movilización. Nos dicen que Adrián, Julián y Bryan LeBarón estarán el próximo sábado 8 de febrero en Chilapa, Guerrero, estado que durante los últimos años también ha sufrido los embates de la violencia generada por las actividades del crimen organizado. El activismo de la familia LeBarón, nos comentan, se intensificará a lo largo del territorio nacional y en donde se requiera su presencia asistirán en demanda de que haya verdad y justicia para las víctimas. De acuerdo con activistas, la figura de los LeBarón podría tomar una fuerza tal para aglutinar a colectivos, organizaciones sociales y víctimas que ha dejado la violencia en el país durante los últimos 10 años. Nos dicen que la pregunta es si esa fuerza podría tener un giro de los LeBarón hacia los partidos políticos, los cargos de elección popular o la política activa desde el Congreso de la Unión.

Lista la remodelación del Senado

Siempre sí, nos comentan, los senadores podrán regresar a trabajar en óptimas condiciones, por aquello de la remodelación y el polvo que dejó la manita de gato a la sede del Senado. Las áreas administrativas encargadas de los trabajos dieron a conocer a los grupos parlamentarios que para el miércoles por la tarde, antes de que se celebre la primera sesión ordinaria de este segundo periodo, todas las actividades de la remodelación estarán concluidas y los legisladores no tendrán ningún problema para hacer sus indispensables labores. Y todo esto porque primero se había prometido la entrega de los trabajos para el 27 de enero, cosa que no sucedió. Pero que no impere la desesperación y el pánico, que según esta nueva fecha de vencimiento, todo iniciará con nuevos equipos y hasta alfombras nuevas.