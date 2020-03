El gran “defensor ” de AMLO

Nos hacen ver que la intención de aquellos integrantes del gabinete que buscan defender al presidente Andrés Manuel López Obrador de los “ataques” de sus detractores, principalmente en redes sociales, deja mucho que desear. Un ejemplo destacado de esa “defensa” no meditada, nos dicen, es la que hace el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. El funcionario subió a su cuenta de Twitter un mensaje en el que llama a quedarse en casa para evitar contagios de coronavirus con la frase “no es para mañana, es YA”. De inmediato, una usuaria, con solo 385 seguidores, le respondió: “Y en serio cree que Twitter es todo México? Falta mensaje del presidente por TV abierta y radio. Además que falta que lo entienda. ¿Ya lo vio saludando de mano a la mamá del Chapo hoy?”. Solo seis minutos después el alto funcionario del gobierno federal le respondió: “Es un video antiguo”. Sin embargo, la “defensa” que hizo Jiménez Espriú quedó desbaratada horas después, la mañana de ayer, cuando el Presidente aceptó durante su conferencia de prensa que el encuentro de la tarde del domingo existió y que saludó a la señora María Consuelo Loera, madre del capo preso en Estados Unidos. Será que don Javier deberá tener mayor información y quitarse la comezón en los dedos a la hora de utilizar el Twitter, en especial cuando trata de defender a su jefe.

Cárcel a enfermos es legal: Vila

En el gobierno del mandatario yucateco, Mauricio Vila, aseguran que las medidas anunciadas por el gobernador, que incluyen prisión a quienes presenten los síntomas o hayan sido diagnosticados con el coronavirus y no acaten las medidas de aislamiento, son legales y tienen su origen en Código Penal y la Ley de Salud de Yucatán. Argumentan que el Artículo 189 del Código Penal dice que quien sabiendo que está enfermo de alguna enfermedad grave y contagio no tome las medidas pertinentes para no poner en peligro la salud de otras personas, se le impondrá prisión de tres meses a tres años. En cuanto a la Ley de Salud estatal, citan el Artículo 291 que define el aislamiento de los infectados en el periodo de transmisibilidad y el Artículo 292, el cual dice que “se entiende por cuarentena la limitación a la libertad de tránsito de personas sanas que hubieren estado expuestas a una enfermedad transmisible, por el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio”. La pregunta es si estas leyes pasarían por una validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Coparmex, entre el choque y la capacitación

En medio de una confrontación por los planes y acciones del gobierno federal, la Coparmex, bajo el mando de Gustavo de Hoyos, está enviando mensajes a los centros empresariales en las 32 entidades del país para ofrecer apoyo con capacitación a distancia a sus más de 36 mil micro, pequeñas y medianas empresas asociadas. Nos explican que los empresarios comenzarán pasado mañana con cursos sobre el trabajo en casa o a distancia, pues muchos hablan de ello pero no lo conocen, y otros más sobre marketing digital, e-commerce o inteligencia emocional. Al margen del choque político entre don Gustavo y la 4T, nos comentan que los hombres de negocios tienen que ponerse activos y no permitir que haya un daño mayor a la economía nacional, como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Jonrón presidencial en tema de outsourcing

Nos hacen ver que en medio de la contingencia que se vive por la pandemia del Covid-19, el pasado viernes intentaron lanzarle una bola rápida al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera. De la nada salió una pregunta sobre el tema de la subcontratación laboral, el llamado outsourcing, que mantiene enfrentadas las posiciones en el Senado dentro de la propia fracción de Morena, en la que por un lado está el senador y líder del sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia y por el otro el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. En su respuesta al tema, que se encuentra en pausa en el Senado y del que por el momento nadie habla, el mandatario dijo dos cosas importantes: la primera, que no es el momento de atenderlo, y la segunda que se tiene que llegar a un acuerdo con el consenso de todos los sectores, el Legislativo, el Ejecutivo y el empresarial. Nos dicen que quien le haya querido lanzar esa bola mala, el mandatario se la bateó de jonrón.