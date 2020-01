El desaire a la embajadora

De que los diplomáticos son bravos hasta a los de casa muerden. Ayer, en el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los embajadores y cónsules de México en el exterior en Palacio Nacional, alguien dentro de la Cancillería mexicana operó para prepararle un acto de descortesía a la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena. Doña Martha, embajadora de carrera y titular de la misión diplomática de México de mayor importancia en el mundo, fue relegada a una de las últimas filas del salón en el que se llevó a cabo el acto y acomodada en una silla destinada a “Embajadores no Titulares”. Tras el insulto, que ya circulaba en redes sociales, tuvo que intervenir uno de los miembros de la ayudantía del Presidente para convencer a la embajadora de ocupar un lugar en primera fila. Algunos embajadores consideran que este desaguisado fue provocado por alguien que pensó que al relegar a Bárcena su jefe le quedaría agradecido, pero quizá, tras la publicidad que alcanzó el hecho, logró todo lo contrario.

El Senado, una obra de 9 años que aún no acaba

Al parecer en el Senado a nadie le parece ofensivo que un edificio que fue inaugurado en abril de 2011 tenga deterioros tan significativos que antes de cumplir 9 años de funcionamiento sea necesario gastar 254 millones de pesos para remodelaciones. Nos recuerdan que desde aquellos días de abril de 2011, cuando la sede del Senado fue inaugurada, comenzaron las críticas; primero, por los excesos en su costo, y después por las fallas en varias instalaciones, al grado de que hay trabajadores del inmueble que dicen que no recuerdan un día desde que se abrió la sede en que no hayan existido trabajos de reparación. Y como la vida da muchas vueltas y está llena de ironías, en la época de la 60 Legislatura el entonces coordinador del PT, el senador Ricardo Monreal, actual presidente de la Junta de Coordinación Política y legislador por Morena, se opuso a la construcción de la sede senatorial y más tarde fue uno de los principales críticos de la obra, cuya reparación tiene apoyar ahora. No estaría mal que don Ricardo busque en sus archivos la información que en 2011 hacía presumir sobrecostos y opacidad en la construcción de un inmueble que no deja de dar disgustos y gastos a los ciudadanos.

Médicos y enfermeras esperan ayuda de AMLO

Nos cuentan que el próximo viernes, médicos y enfermeras que trabajaban en las 300 Unidades Médicas Urbanas del IMSS, que desaparecieron desde agosto pasado, llegarán hasta Palacio Nacional para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumplan con el plan de recontratación que les prometieron. Y es que entonces, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dijo que las clínicas desaparecieron porque pertenecían al extinto programa Prospera, pero que aquellos que trabajaban ahí podrían ser recontratados en hospitales de comunidades indígenas o ubicados en zonas de extrema pobreza. Sin embargo, nos comentan que profesionales de la salud de entidades como Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México continúan a la espera de ser reinstalados en otras unidades médicas, por lo que confían en que al contarle al mandatario la situación, actúe en su favor.

¿2020 será el año de los padres de Ayotzinapa?

Después de las festividades navideñas y de los brindis de fin de año, la realidad y los pendientes volverán a alcanzar a la Fiscalía General de la República y muy pronto a la Secretaría de Gobernación. Nos cuentan que el día de hoy se celebrará la primera reunión del año entre los papás de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero. Para los familiares de las víctimas esta reunión tendrá suma relevancia, pues han dado un voto de confianza a las nuevas autoridades para llegar al fondo del asunto e informar qué pasó con los estudiantes aquel 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ahora es turno de la FGR para responder a los cuestionamientos y en días próximos esta misma tarea la tendrá que realizar la Segob, cuando se reanuden las mesas de diálogo en Bucareli. ¿Será que este año es el bueno para los padres de los 43?