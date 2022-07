El corrido de Monreal

En la letra de una canción, una especie de corrido, se relata la biografía de Ricardo Monreal; se habla de sus orígenes, de su carrera política y hasta de su futuro. La canción dice en una parte: “Vamos Ricardo, sigue de frente, que camino nos resta, si Morena no aprovecha nos puedes dar la sorpresa”. La canción, convertida en un videoclip recoge imágenes de Monreal en su tierra natal, Fresnillo, así como en sus diferentes responsabilidades públicas como gobernador y legislador; circula en redes sociales y fue compartida en las redes del senador morenista quien, sorprendido, puso en Twitter: “Enhorabuena por el talento e ingenio autoral, de composición y musical. Me encontré en el portal de internet MORENA TV este video. Muchas gracias a quienes lo escribieron, grabaron y musicalizaron. Lo comparto”. ¿Quién sería el alma caritativa que dedicó su tiempo para realizar la canción y el video? ¿Tendrá esa alma alguna información privilegiada sobre lo que pasará si Morena no aprovecha a Monreal?

No es campaña, son foros

Nos hacen ver que al parecer Morena ya encontró el camino para hacer campañas, sin violar la ley. La solución se llama conferencias, foros o asambleas informativas. Ese modelo, nos dice, lo usaron previo a las elecciones de junio con sus asambleas sobre la reforma eléctrica, a las que acudieron los candidatos a diversas gubernaturas. Ahora la estrategia se repite, pero con la bandera de la reforma electoral y con las corcholatas presidenciales como intermediarios. Ayer, los morenistas impartieron en Querétaro la conferencia magistral denominada “La necesidad de una reforma electoral”, cuya ponente fue nada menos que la jefa de gobierno y aspirante a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum. Aunque doña Claudia fue recibida al grito de “presidenta, presidenta”, en Morena aseguran que no se trató de un acto de campaña. Algo indica que en los próximos dos años habrá por todo el país conferencias, foros y asambleas sobre diversos tópicos en los que los oradores serán Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero no serán, para nada, actos de campaña.

La rifa del jaguar del Tren Maya

Como le adelantamos en este espacio, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a su equipo a trabajar de manera coordinada para que no haya ningún motivo o conflicto que retrase la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023, sobre todo en el Tramo 5 entre Cancún y Playa del Carmen, y que llega a Tulum, suspendido por un juez. Nos hacen ver que, para esta misión, quien se sacó la rifa del jaguar es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, designado por el Presidente como responsable de dicho tramo, sobre todo deberá desactivar cualquier foco rojo con pobladores y ejidatarios dueños de los terrenos por donde pasará el proyecto ferroviario. Nos dicen que a don Román le llegó su prueba de fuego, pues para algunos funcionarios el Tren Maya ha representado su pase al congelador de la autollamada Cuarta Transformación.

El embajador de EU y la oposición

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, no solo es un asiduo visitante de Palacio Nacional, nos hacen notar que el diplomático también tiene una nutrida agenda de encuentros con gobernantes de oposición. Este fin de semana, nos comentan, don Ken sostuvo reuniones con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri (PAN). Asistentes a la reunión señalan que uno de los temas de mayor relevancia, de varios que fueron abordados, fue el de la seguridad. Kuri, nos aseguran, habló de los resultados de su gobierno en ese tema, y en especial, de la lucha de su administración contra el feminicidio. El embajador, nos comentan, reconoció el trabajo que Querétaro ha realizado en esta materia.