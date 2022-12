El ataque a Ciro y el silencio en Gobernación

En el caso del atentado sufrido por el periodista Ciro Gómez Leyva es de llamar la atención que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no se ha pronunciado al respecto. Nos hacen ver que mientras otros integrantes del gabinete han condenado la agresión, el responsable de la política interna del país optó por el silencio y ni siquiera aparece en redes sociales, en las que opina y difunde información de muchos temas, incluidas sus actividades como aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Más llama la atención porque bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación está el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya misión es justamente velar por periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.

Preparan menú de quejas contra Monreal



Nos cuentan que en los pasillos del Senado ya cocinan el menú prenavideño para llevar a Palacio Nacional. Los cocineros son los chefs radicales o duros de la bancada de Morena que llevarán el 20 de diciembre un buffet de quejas sobre su coordinador Ricardo Monreal ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los citó para agradecerles que hayan aprobado su plan B de cambios a las leyes electorales. Aquí le contamos que la invitación no incluyó a don Ricardo ni a Rafael Espino, los únicos morenistas que votaron en contra de la iniciativa presidencial. Ahora nos cuentan que los detractores del zacatecano dentro del partido guinda quieren quitarlo de la coordinación del grupo lo antes posible, pese a la señal del Presidente en el sentido de que no lo van a expulsar. Los pocos legisladores que se mantienen leales a Monreal aseguran que se irá del partido cuando él lo decida y no por intrigas palaciegas. Quedarse, cada vez se ve más difícil. Y afuera ya tampoco le quedan muchas puertas abiertas.

El priista Villegas quiere mucho a AMLO y lo grita a los cuatro vientos



Nos comentan que ayer un gobernador de oposición fue visto muy contento alabando al presidente López Obrador, luego de confesar que lo quiere mucho. Se trata, nos detallan, del priista Esteban Villegas, gobernador de Durango. Nos indican que en la comunidad de San Francisco de Lajas, el gobernador tricolor no solo le pidió al Ejecutivo federal que acuda más seguido a esa entidad, sino que además exhortó a los pobladores a que le dijeran al Mandatario que, como él, lo quieren mucho. Y encabezó el coro. ¿Cómo se tomará en los cuarteles del PRI y su aliado PAN esta efusiva demostración de cariño del gobernador?

MC ya cuenta los votos que se imagina en el Edomex



En espera de que oficialice en enero al senador Juan Zepeda como su carta fuerte para la gubernatura en el Estado de México, nos comentan que la estrategia de Movimiento Ciudadano en esa entidad es convertirla en su granero de votos para 2024. Nos cuentan que en el partido naranja hacen cuentas alegres y estiman que en este momento contarían con 16% de las preferencias en el estado, lo que se traduciría, según sus cálculos, en más de un millón de votos sin recurrir a ninguna alianza. Sin embargo, nos refieren que la meta interna es lograr 2.5 millones de sufragios en 2023 y con ello Edomex superaría así los bastiones naranjas de Jalisco y Nuevo León. ¿Será que la temporada navideña puso muy optimistas a los del partido naranja?