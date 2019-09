Ebrard va a la Casa Blanca

Nos adelantan que el canciller Marcelo Ebrard anuncia hoy, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que viajará a Washington el 9 de septiembre y se reunirá la mañana del día 10 con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca. Durante la estancia de menos de 24 horas en la capital estadounidense, el secretario compartirá los avances que ha hecho México en los compromisos migratorios que se asumieron, luego de la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles unilateralmente. En agosto hubo 64 mil migrantes detenidos, 20 mil de ellos mexicanos, mientras que en mayo la cifra total fue de 144 mil. Es decir, hay resultados del reordenamiento de la frontera. Pero del lado mexicano también hay peticiones, como el saber cuáles fueron los progresos de Estados Unidos en los procesos de asilo y la expectativa de que el país vecino abra la próxima semana centros migratorios en Laredo y Brownsville.

Agentes temen a golpes de migrantes

Quienes ya padecen a diario son los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) adscritos a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas. Y es que ya van tres días seguidos que son agredidos por migrantes procedentes de África, principalmente. El INM tiene el apoyo de la Guardia Nacional y Policía Federal, pero ello no ha logrado evitar que el personal sea agredido. Debido a esto es que el módulo instalado para orientar a los migrantes —que se encuentran afuera de la Estación Migratoria— no ha podido laborar. Peor todavía si se toma en cuenta que el gobierno mexicano les dice que no otorgará el “salvoconducto” que piden los migrantes para transitar libremente por territorio mexicano y llegar así a Estados Unidos.

Tache a los diputados, palomita al Senado

Por si el pleito al interior de Morena había dejado alguna duda sobre hacia dónde se inclina la balanza presidencial, ayer se efectuó en Palacio Nacional otro encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, líder de la fracción de Morena y de la Jucopo en el Senado. Durante casi una hora ambos conversaron en privado. Es la primera reunión entre Ejecutivo y Legislativo en el marco de la crisis que se suscitó en las Cámaras del Congreso por el intento de perpetuación de Morena al frente de San Lázaro. Tácitamente, Lopez Obrador respaldó el trab ajo y los resultados en el Senado, a diferencia del regaño público que hizo a los diputados de su partido por el agandalle que fraguaban.

Miedo a la 4T los deja sin viaje

Una extraña cancelación se dio en estos días en el Tribunal Electoral. Hay malestar porque se había invitado de forma institucional a personajes del ámbito electoral a un seminario sobre elecciones y democracia en América Latina, que tendría lugar en Alemania. Sin embargo, de pronto en el Tribunal se dieron cuenta de que, en tiempos de la Cuarta Transformación, el evento podría verse como una forma de “turismo para los cuates”, aun cuando el financiamiento y la organización estaban patrocinadas, en parte, por el instituto Max Planck, promotor del evento. Lo que los desinvitados se preguntan es: ¿por qué no se detuvo el proyecto antes de incluso enviar invitaciones a académicos y funcionarios de diferentes países de Latinoamérica? Los dejaron vestidos y alborotados con todo y maleta.