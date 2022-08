Ebrard: ¿represalias por no desairar a Monreal?

Nos recuerdan que, en marzo de 2021, en Zacatecas, en la casa de Catalina Monreal, el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal, hablaron largo y franco sobre sus aspiraciones presidenciales y realizaron un pacto de no agresión, de competencia en buena lid entre ellos dos, y de respeto al resto de los aspirantes morenistas a la candidatura para la elección de 2024. Ayer, nos hacen ver que quedó claro que ese acuerdo está vigente, y que don Marcelo es un político de palabra. Pese a que el resto de los miembros del gabinete de seguridad desairaron a Monreal, al no asistir a la reunión plenaria de la bancada morenista que él encabeza, Ebrard se mantuvo firme y acudió. Para que no quedara duda de que las ausencias de los secretarios de la Defensa y Marina, así como de la de Seguridad Ciudadana, del comandante de la Guardia Nacional, y hasta del presidente del partido, eran un mensaje contra Monreal, el vocero de la bancada morenista dijo que “no fue un desaire, pero sí, un mensaje político”. Habrá que ver si el mantener su palabra y el juego limpio no acaba por tener un costo para el canciller Ebrard.



Alfonso Durazo agarra hueso en el gobierno federal

Nos comentan que al parecer quien extraña Palacio Nacional y tener un puesto en el gobierno federal es Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad, y hoy gobernador de Sonora. Nos detallan que ayer el mandatario morenista acudió al recinto histórico en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó coordinador de LitioMx, la nueva empresa pública para la exploración y explotación del litio. Sin embargo, nos indican que el artículo 71 de la Constitución de Sonora detalla con claridad que las funciones de un gobernador son incompatibles con cualquier cargo o empleo de la Federación o del estado. ¿Será que don Alfonso dirá que no le vayan a salir con eso de que la ley es la ley, o que la Constitución es la Constitución?



Tribunal confirmará triunfo de Villegas en Durango

Nos comentan que hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmará la validez de la elección en la gubernatura de Durango, en la que resultó ganador Esteban Villegas, abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD. Nos hacen ver que las impugnaciones promovidas por Morena, por hechos violentos en la jornada electoral, así como supuesta violencia política de género contra su candidata, Marina Vitela, no fueron lo suficientemente sustentadas para que los juzgadores invalidaran la elección.

Pleito entre familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Al interior del grupo de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se vive una verdadera guerra campal, nos hacen saber. A unas semanas de conmemorarse el octavo aniversario de la desaparición de los jóvenes, un grupo de padres y madres de los muchachos acusan al abogado Vidulfo Rosales de haber lucrado con este grupo, ahora éste ha acusado a una parte de ellos de haberse dejado engatusar por 15 mil pesos para marchar, como lo hicieron este fin de semana, para exigir por la liberación del expresidente municipal de Iguala. ¿Ahora habrá que ver cuál de los dos grupos posee la verdad histórica sobre el aprovechamiento del caso para fines personales?