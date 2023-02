Durazo está “a gusto” pero irrita a corcholatas

Nos comentan que quien ayer causó tanto sonrisas satisfechas como cejas levantadas en los distintos grupos internos de Morena fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Nos detallan que ayer, en su participación en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario local sonorense dio la bienvenida a Adán Augusto López con la frase que sus simpatizantes han hecho popular: “Recibir al secretario de Gobernación y reiterarle que nos sentimos siempre muy a gusto con usted, estimado secretario”, comentario que, nos relatan, hizo que el tabasqueño se sonrojara. Nos cuentan que más de un funcionario federal comentó: “¡Vaya indirecta tan directa!”. Los seguidores de don Adán sonrieron, pero los simpatizantes de otras corcholatas que aspiran a la candidatura presidencial por los guindas recordaron que don Alfonso es también presidente del Consejo Nacional de Morena y consideraron que debería cuidar la imparcialidad. ¿Será que el juego de palabras equivale de verdad a un apoyo para la contienda por la grande?



Organizan movilización por Sheinbaum en 28 entidades

Hablando de corcholatas de Morena, en el cuartel de simpatizantes de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reporta intensa actividad. Nos cuentan que están con todo organizando una movilización de jóvenes este domingo para apoyarla en sus aspiraciones presidenciales. El plan es que se realicen simultáneamente en 28 entidades del país asambleas del grupo que se identifica como “Jóvenes con Claudia” para expresar su apoyo a la gobernante capitalina y destacar su perfil de científica y activista surgida de las luchas de la izquierda, así como la cercanía que ha tenido con el presidente López Obrador desde hace casi tres décadas. Los simpatizantes de doña Claudia se desplegarán en casi 40 ciudades. La idea, nos confían, es mostrar músculo frente a las demás corcholatas y cimentar la percepción de que va adelantada en la competencia. Veremos qué tanta fuerza logran proyectar.



Miguel Alemán Velasco encabeza Radiópolis

El sistema Radiópolis estrena presidente del Consejo de Administración. El nuevo líder de la compañía es Miguel Alemán Velasco, quien encabezará el conglomerado de radiodifusión con un equipo corporativo cuyos integrantes se darán a conocer en los próximos días y, nos hacen ver, el plan es que a finales de este año se presente una nueva configuración accionaria. Nos recuerdan que Corporativo Coral compró en 2019 a Grupo Televisa, 50 por ciento de las acciones y el español Grupo PRISA posee el 50 por ciento restante. Radiópolis es concesionaria de 18 estaciones de radio AM y FM en diversos puntos del país, con una cobertura en 22 estados y un alcance de 68 por ciento de la población. Así, el empresario, exsenador y exgobernador de Veracruz, que cuenta con una larga historia en el mundo de la comunicación, el periodismo y los informativos, regresa a ese campo que conoce muy bien.



AMLO pone otra vez a Ebrard a trabajar horas extra

Nos cuentan que el presidente López Obrador volvió a meter en aprietos al canciller Marcelo Ebrard con su decisión de retener la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que México debe entregar a Perú. Como el mandatario mexicano sigue con la idea fija de sostener su apoyo al defenestrado expresidente Pedro Castillo y no reconocer a la presidenta Dina Boluarte, nos hacen ver que se está arrogando una autoridad que no le corresponde y ya generó un nuevo problema diplomático. Por lo pronto, falta ver qué dicen Chile y Colombia, los otros integrantes de la Alianza. Nos cuentan que no hubo cabildeo con ellos y que don Marcelo está tratando de calmar las aguas a toda prisa. ¿Será?