¿Dónde están los médicos cubanos?

Nos comentan que, en la reciente visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a Campeche, se hizo presente el Gabinete de Salud federal con el objetivo, nos dicen, de buscar extender el convenio con la isla para traer más médicos especialistas a nuestro país. Sin embargo, llamó la atención que, en el evento público, en el que estuvo presente el presidente López Obrador y su homólogo de Cuba, se ofrecieron cifras diferentes del número de entidades en las que están presentes. En el evento se presentaron dos cifras: Zoé Robledo, titular del IMSS, y el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, aseguraron que los doctores cubanos estaban en 12 estados, mientras que Jorge Alcocer, titular de Salud, afirmó que estaban en 10. ¿Entonces, hay médicos cubanos en 10 o en 12 estados? Convendría saberlo bien antes de traer más, nos dicen.

La ausencia de Del Mazo y su gabinete al acto de Alejandra del Moral, qué hay detrás



Dentro del PRI mexiquense nos aseguran que ya hacía un buen tiempo que el priismo no tenía un evento masivo como el del cierre de campaña de ayer de Alejandra del Moral. Y nos señalan que el hecho de que el gobernador y miembros de su gabinete no asistieran al acto tiene que ver con una instrucción que el propio mandatario estatal, Alfredo del Mazo, giró para mostrar, en los hechos, que hay imparcialidad en la contienda. En Morena, leyeron esas ausencias como una falta de apoyo, y enojo, del gobierno estatal con la candidata del PRI. Por su parte, los priistas señalan que a diferencia del acto de doña Alejandra, en el que se cuidó de que no participaran funcionarios estatales, en Morena ese tema no les importó, pues acompañaron al acto a su candidata, Delfina Gómez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el vocero presidencial Jesús Ramírez, entre otros funcionarios federales.

Guadiana se sacrifica, no va al Super Bowl



El senador Armando Guadiana, candidato de Morena al gobierno de Coahuila, se sacrificó y le hizo caso al presidente de su partido, Mario Delgado, y canceló su viaje a Arizona para disfrutar el Super Bowl, como cada año. El senador con licencia había anunciado su decisión de adelantar un día el cierre de su campaña como precandidato a la gubernatura de Coahuila para asistir al espectáculo deportivo. Sin embargo, acabó por tomar en cuenta las opiniones de sus compañeros de Morena, quienes le pidieron no distraerse y concentrar su atención en sus actividades proselitistas. Nos hacen ver que para Guadiana esta decisión representa un sacrificio, ya que es un asistente asiduo a estos juegos en los que se decide el campeón de la NFL. En Twitter, Armando Guadiana Jr., su hijo menor, publicó una fotografía dentro del estadio acompañada de un mensaje en el que expresó que extrañó a su padre, pero dijo estar orgulloso de él, porque “se quedó para seguir trabajando por Coahuila”.

Persiste el desabasto de oncológicos para niños



Padres con niños que padecen cáncer aseguran que a los pequeños les está ganando la enfermedad, mientras que en el sistema de salud no arreglan el desabasto de fármacos. Aseguran que la crisis de falta de este tipo de medicamentos es peor en el sur-sureste del país. Los padres señalan que, si el desabasto de medicinas oncológicas es culpa de las farmacéuticas, o de la incapacidad de gobierno, eso es política, pues son los menores quienes pagan con su vida esta ineficiencia que nada tiene que ver con el sistema de salud de Dinamarca, al que este gobierno se ha comprometido igualar al final de este año.