Don Regi, da risa al PAN

Quien de facto se convirtió en la autoridad administrativa de la Cámara de Diputados fue el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval. Nos cuentan que este jueves por la noche en el debate del Presupuesto del 2020 subió a tribuna en la sede alterna y acusó a la bancada panista de “irresponsable” por no haber asistido a la plenaria para debatir y participar de la votación. Muy bravo, soltó: “Les vamos a descontar el día porque no le están cumpliendo a la nación ni a su mandato”. Pero, siempre hay un pero, el petista no puede descontar el día a los azules, porque la sesión del 21 de noviembre es la reanudación de la del pasado día 6 y los panistas habían emitido distintos votos para oponerse al dictamen que se discutió en aquella plenaria y que buscaba otorgarle nuevas facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas y extinguir los recursos. Así que a don Regi se le olvidó aquello del reloj legislativo…

Campesinos se sienten traicionados

Derrotados y traicionados, así se sienten algunos de los dirigentes de las organizaciones campesinas que bloquearon por 11 días el Palacio Legislativo de San Lázaro. Por ejemplo, nos dicen, los del Frente Auténtico del Campo se dijeron poco correspondidos porque en las elecciones presidenciales de 2018 apoyaron a Andrés Manuel López Obrador. Un año después, argumentan, sienten impotencia ante el recorte al presupuesto para el campo y las constantes descalificaciones del hoy Presidente de la República a las organizaciones campesinas, que pueden cobrar la factura en los comicios intermedios de 2021. En contraparte, nos hacen ver, fueron los panistas, encabezados por el coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, quien incluso ofreció establecer una alianza para impulsar el desarrollo en el agro mexicano. ¡Sopas!

Chuchito Seade prende velas al T-MEC

Desde la madrugada del viernes, el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, puso de cabeza a todos los santos y prendió veladoras para la ratificación en Washington del famoso T-MEC, el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Posterior a la aprobación de la Cámara de Diputados del Presupuesto para 2020, don Chuchito se dedicó a enviar mensajes al Congreso de Estados Unidos para decirle a los congresistas que hay recursos para aplicar la Reforma Laboral mexicana, por lo que ahora sí ya pueden ratificar, por el amor de Dios, el T-MEC. La urgencia, los rezos y las veladoras tienen que ver con una reducción de los tiempos para que los legisladores estadounidenses, que tienen apenas cinco sesiones de trabajo en el Capitolio, den su visto bueno al tratado comercial. Todo en medio de la contienda electoral y el juicio político que los demócratas enderezan contra el presidente Donald Trump. ¿Vendrá el milagrito?

Movilización ante el Bonillazo

Si usted anda de paseo o de negocios este sábado por la ciudad de Tijuana, bien se puede dar una vuelta al edificio Vía Corporativo, donde se darán cita el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Cecilia Soto, Dante Delgado, Gina Cruz, Ernesto Ruffo y Alejandra León, quienes harán un llamado para que el actual gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, se quede solamente dos años en la silla y no cinco, como malamente pretende. Lo que esperan, nos dicen, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los alcance a escuchar, pues la decisión está en manos de los ministros. El evento es organizado por un grupo de ciudadanos denominados Baja No Se Deja, que ahora clama por la “no ampliación de gubernatura en BC”.