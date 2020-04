Director del IMSS no dice nada ante agresiones a su personal

Al parecer, quien se tomó en serio los días de guardar de Semana Santa fue el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, pues a pesar de que el pasado jueves en el Hospital General 48, en Azcapotzalco, personal médico fue agredido por familiares de un paciente que murió por Covid-19, no realizó pronunciamiento alguno, ni un comunicado, ni un tweet, nada. En esta ocasión, hasta el titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien ha mantenido un perfil bajo al frente del instituto, anunció que solicitará a la Secretaría de Seguridad mayor protección en las unidades médicas y para su personal, a fin de evitar cualquier acto de violencia; también la secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez afirmó que se reforzará la seguridad en hospitales de la CDMX. En el IMSS, nada.

Diputados se resisten a donar sus aguinaldos

Llegó la hora de la definición para la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ¿están con el Presidente o no? Nos cuentan que el próximo lunes, los 259 legisladores de la bancada, que encabeza Mario Delgado, tendrán una reunión plenaria de manera virtual para votar si donarán o no los 140 mil 504 pesos de cada uno de su aguinaldo. Cabe recordar que el pasado domingo, Andrés Manuel López Obrador dijo que a todos los altos funcionarios se les quitaría esta prestación. Nos describen que hay división en la fracción morenista, pues no tienen certeza de que esto ayude mucho. Por lo pronto, las diputadas Dolores Padierna Luna y Anita Sánchez decidieron “donar” sus aguinaldos, la primera para apoyar al personal del sector salud que combate al coronavirus, y la segunda para sectores vulnerables.

Otra disidencia de Martínez en la 4T

Nos dicen que el paso de Germán Martínez por la Dirección General del IMSS —y el reclamo que hiciera de falta de recursos para el Sector Salud— no funcionó ahora para convencerlo de la necesidad de aportar los recortes que ahora se le piden al Senado para colaborar con el combate a la epidemia. El expanista y excalderonista no comparte el plan de austeridad que promueve Morena en respaldo a las medidas con las que el gobierno planea hacerse de más recursos de cara al agravamiento del Covid-19. El senador michoacano, nos comentan, no quiere dar recursos de la dieta. Quienes leyeron un artículo de su autoría, pudieron advertir que Martínez tendrá un nuevo motivo de confrontación con la 4T.

Consulados andan con cara de what?

En donde no hay mucha claridad sobre lo que viene, en materia de recursos económicos, es en los consulados de México en Estados Unidos. Apenas el jueves pasado les enviaron la comunicación que difundió la Secretaría de la Función Pública en donde se informa que hay que hacer reducción de un 50% en gastos generales y de operación. Pero el viernes, Relaciones Exteriores anunció un incremento de recursos para apoyo a los connacionales que se vean afectados por el Covid-19, sobre todo los que pierdan a algún familiar. Así que en las representaciones diplomáticas, literalmente, se quedaron con cara de “what?”

**En la imagen Zoé Robledo Aburto, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Foto: Archivo EL UNIVERSAL