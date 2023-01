Delgado presume unidad pero ve traiciones 

Nos cuentan que en Morena el dirigente nacional Mario Delgado adoptó ya el discurso de línea única e inatacable dentro del partido y, al presentar a Delfina Gómez como la candidata al gobierno del Estado de México, dejó ver que la unidad que presume todos los días quizá no lo es tanto. "Quien abone a la división, lo que está haciendo es un acto de traición", les dijo a los líderes y militantes de su partido reunidos para el arranque del proceso mexiquense. ¿Te lo digo Juan para que lo entiendan todos los morenistas inconformes con las decisiones en tiempos electorales? ¿O el mensaje tendrá como destino Coahuila y el Senado? Ya tendrá tiempo de aclararlo don Mario.

Que siempre sí… pero no; los pupilos de Ernestina se vuelven a enredar

Nos cuentan que en la fiscalía capitalina de Ernestina Godoy no cesan de hacerse bolas con la investigación que realizaron en seis días sobre el presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Luego de negar la existencia del documento de 17 páginas que le dimos a conocer en este diario, ayer el vocero Ulises Lara salió a decir que siempre sí existe, sí corresponde a la carpeta de investigación de la fiscalía y sí concluyó que por el tiempo transcurrido desde el presunto delito, 36 años, no se ejercería acción penal. Pero, según don Ulises, no exoneraron a nadie. Nos hacen ver que se le olvidaron los párrafos del documento firmado por el fiscal de investigación estratégica central, Carlos Guillermo Cruz Guzmán, y avalado por la agente del Ministerio Público, Araceli Gómez de los Santos, en los que se afirma, por ejemplo, que “es evidente que la denunciante no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis”. Tampoco se acuerdan de que la misma jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, un día antes de los enredados desmentidos, dio por buena la exoneración. Ya mejor que le paren…

En el caso Agro Nitrogenados, un juez inseguro y un acusado inquieto

El que estuvo muy inquieto, nos cuentan, fue Emilio Lozoya durante la audiencia del caso Agro Nitrogenados que estrenó nuevo juez de control. Nos hacen ver que el exdirector de Pemex, más canoso, se revolvía en el banquillo de los acusados y cruzaba las piernas con impaciencia ante la lentitud con que el juez Gerardo Alarcón López llevó la diligencia, que al final se reprogramó para el 16 de febrero. Nos recuerdan que don Gerardo tomó las riendas del caso hace apenas tres semanas y por eso más de una vez rectificaba datos para sus anotaciones durante la exposición de la defensa. Se verá la próxima semana si el juzgador se puso al tanto, porque seguramente le tocará llevar también el caso Odebrecht, en el que también está acusado don Emilio. Tiene tarea el juez, pues son dos causas que quisieron ser emblemas de la lucha anticorrupción del gobierno federal.

PAN y MC, juntos pero no revueltos

Nos cuentan que pese a los encontronazos declarativos entre el PAN y Movimiento Ciudadano, en el Senado van juntos y cohesionados al bloque de contención, que este año se propone frenar las iniciativas presidenciales. Una de las primeras acciones que preparan en conjunto PAN, MC, PRI, PRD y Grupo Plural, es la acción de inconstitucionalidad que presentarán ante la Suprema Corte contra el Plan B de la reforma electoral. Eso sí, nos aclaran, de una amplia alianza electoral ni hablar, ya que MC mantiene su postura de competir solo en los comicios de este año en Coahuila y el Estado de México, y en las elecciones presidenciales de 2024.