De los sobornos de la Mañanera, a la nómina de Canal Once

Nos comentan que Meme Yamel, una youtuber que acude a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que hace unas semanas aceptó que hay sobornos de hasta 20 mil pesos para hacer preguntas al mandatario, es ahora la community manager del Canal Once, dependiente del Instituto Politécnico Nacional. En la televisora nos detallan que la joven firmó un contrato por 120 mil pesos por este cargo. Su contratación, nos muestran, radica en un expediente firmado por la Dirección de Administración y Finanzas del Canal Once —disponible en Compranet—, en donde se detallan las tareas que tiene que hacer la joven. Una prueba más de que amor con amor se paga, y de que hacer comentarios y preguntas a favor de la autollamada Cuarta Transformación se recompensa con, al menos, 120 mil pesos.

El poder de los cabilderos en la Cámara de Diputados

Al interior de la Cámara de Diputados llamó la atención que las iniciativas para eliminar la circulación de vehículos de doble remolque, así como para prohibir las corridas de toros, que serían votadas en el pleno, fueron bajadas de último minuto. Las propuestas tienen amplio consenso entre las bancadas, pero afuera grupos privados se han opuesto férreamente. Nos dicen que una posibilidad de explicar que estos temas no sean puestos a votación es que los cabilderos de esas industrias salieron al quite para frenar la aprobación de ambos proyectos, que regresaron al tintero. Ya pasó más de una década desde que ambos temas salieron a la luz, y aún no logran prohibirlos. Nos hacen ver que, si bien los cabilderos operan legalmente en San Lázaro, habría que poner bajo la lupa sus tácticas para convencer a algunos legisladores para que leyes que no favorecen a sus representados vean la luz. ¿Un poder que dobla al Poder Legislativo?

La hora de demostrar compromiso con el deporte y la equidad de género

Quien tiene enfrente un “reto olímpico” es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá. La también diputada federal por el PVEM y presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de Ley del Deporte que, nos detallan, procura en definitiva la equidad de género, y que en su punto más relevante busca que las mujeres deportistas ganen lo mismo que los hombres, tal y como sucedió en Estados Unidos luego de un gran movimiento. El proyecto también contempla dar paso al deporte transgénero, acabar con la violencia en los estadios y con el terrorífico acoso sexual en el deporte. Nos hacen ver que el reto de doña Marijose no es menor, pues, aunque México necesita como nunca al deporte como una vía para resarcir el tejido social de este país, se tiene que vencer una cultura machista arraigada. Así, nos dicen, las y los legisladores de todos los partidos deberán demostrar si están o no a favor de una verdadera equidad de género, de la inclusión y de convertir a la cultura física y la práctica del deporte en un verdadero derecho humano.

Tregua en el Senado

Nos cuentan que ayer martes sucedió lo que hace un buen tiempo no se veía. En el Senado se vivió una jornada sin gritos ni sombrerazos, ni ofensas, ni conatos de pleito. El homenaje luctuoso al senador Faustino López calmó los ánimos rijosos y se pudo ver que la panista Lilly Téllez estuvo en una guardia de honor junto al morenista Napoleón Gómez Urrutia, a quien hace una semana calificó de corrupto. A ver cuánto dura el luto, y cuánto la tregua.