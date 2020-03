Covid-19 infecta la relación México-El Salvador

Muy lejos quedaron los tiempos en los que los pleitos entre los altos funcionarios de los países se hacían por medio de notas diplomáticas, y casi siempre, con mucha discreción. Ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no tuvo empacho alguno para acusar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de “irresponsable” por permitir subir a un avión que partiría de la Ciudad de México a San Salvador a —según Bukele— 12 pasajeros infectados con Covid-19. El canciller Marcelo Ebrard respondió que, en principio, el vuelo estaba cancelado. Y después, que 12 pasajeros de origen salvadoreño, que venían procedentes de Chicago y que buscan regresar a su país, simplemente portaban cubrebocas, pero no están contagiados de Covid-19, como lo confirmó la valoración que les realizaron las autoridades sanitarias del Aeropuerto de la Ciudad de México. En junio pasado AMLO golpeó por accidente la cara de Bukele durante un acto público, en aquella ocasión el mandatario salvadoreño respondió con humor: “Eso me pasa por decirle cabecita de algodón” y “AMLO gobierna con puño de hierro”. Al parecer la pandemia tiene muy nervioso a don Nayib, quien ya perdió el buen humor. ¿Será que el coronavirus infectó la relación bilateral?

La renuncia de López-Gatell

Ayer, de plano, se quitó la bata e hizo a un lado el discurso científico para pasar al terreno de la política: “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio…”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estaba junto a él escuchando sus palabras en la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Las palabras de don Hugo motivaron que senadores de oposición exigieran su renuncia. La cabeza del subsecretario fue pedida por los legisladores de Movimiento Ciudadano. “Un hombre que hace esas declaraciones no puede seguir al frente de la emergencia por el Covid-19”, dijeron. Sin embargo, nos hacen ver que poco conocen los senadores de MC al Presidente, pues con su solicitud, lejos de obtener la cabeza de López-Gatell, lograrán que el médico-político se afiance más en su puesto.

Ni abrazos ni besos para el subsecretario

Y entre conferencia y conferencia, hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dedicará un tiempo para visitar el Senado de la República donde informará a los senadores las acciones puntuales que está llevando a cabo el gobierno federal ante la emergencia del Covid-19. Don Hugo llega ante los senadores luego de haber dicho que sería mejor que el presidente Andrés Manuel López Obrador se contagiara de Covid-19 para que, tras aliviarse, quede inmune, y de haber señalado que AMLO es una “fuerza moral”. Ahora el que tendrá que encargarse que a don Hugo no lo tunda la oposición, que como ya dijimos incluso pide su renuncia, es el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Una cosa segura, nos dicen, es que López Gatell no recibirá besos ni abrazos de los opositores y don Ricardo tendrá la nada sencilla tarea de que los ánimos no estallen dentro de la reunión y de que el subsecretario salga vacunado del Senado

¿Mandarán a diputados a sus casas?

Los diputados federales analizarán hoy si se deberán suspender las sesiones del pleno programadas para este miércoles y jueves, luego del puente extra-largo que se recetaron, de 5 días (viernes a martes) libres de acudir a sesionar a San Lázaro. Y aunque se mueren de ganas de trabajar, la coyuntura del Covid-19 podría arruinarles sus planes, pues el trabajo legislativo se podría posponer ante el riesgo de propagación del virus. Nos dicen que una de las impulsoras de esa medida es la presidenta de la mesa directiva, la panista Laura Rojas. Sin embargo, doña Laura ha hablado de instaurar el trabajo virtual para evitar la parálisis, no un nuevo puente. El problema, nos comentan, es que en algunas ocasiones cada quien entiende lo que le conviene. Así que con todo el dolor de su corazón es posible que los diputados tengan que dejar de ir a trabajar.

**En la imagen: Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL