Corte da “indulto” a las corridas de toros

Nos hacen ver que la Suprema Corte emitió un fallo que es determinante en el debate sobre la prohibición de las corridas de toros en la capital del país. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las corridas de toros y peleas de gallos son arte, historia y cultura, por lo que de conformidad con el Artículo 4º de la Constitución el gobierno local no tiene competencia en esta materia. El gobierno de la CDMX dijo que debe ser la ciudadanía mediante una consulta ciudadana, realizada por el congreso local, la que decida si los espectáculos taurinos deben de permanecer o desaparecer. Ante este pronunciamiento de la Corte, nos explican, queda claro que el resultado de una consulta no puede determinar la prohibición de la también llamada “fiesta taurina”.

García Vilchis se gana “El Pinocho de la Semana”

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, dentro de la conferencia mañanera del Presidente, no deja de sorprender cada semana, y no necesariamente de manera positiva. Nos hacen ver que ayer, al intentar desmentir una nota acerca de que el IMSS está descontando el Bono Covid a personal de salud, la funcionaria de Presidencia detalló que esto era falso y aseguró que: “A la fecha (el IMSS) continúa aportando el bono a quienes se exponen atendiendo a la pandemia. Aquí mostramos una tabla de los trabajadores con pago de bono Covid durante 2019, durante 2020, 21 y lo que va de 2022”. Un detalle menor, pero importante, es que el año 2019 no se pudo haber pagado ese Bono Covid, pues el coronavirus llegó al país en febrero de 2020. Con esta fake news, la funcionaria, que dice luchar contra las mentiras, se ganó de manera directa y sin competencia alguna “El Pinocho de la Semana”.

Monreal, excluido, pero necesario

Aunque ofendido por la marginación que ha sufrido por parte de su partido, el coordinador de la bancada de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tendrá que desplegar su operación política para procesar con celeridad los nombramientos de las embajadoras designadas en Panamá, Jesusa Rodríguez, y en Chile, Alicia Bárcena. Nos dicen que en Palacio Nacional interesa mucho que estas designaciones sean ratificadas a la brevedad, en especial la de Panamá, para la que se tuvo que hacer una fuerte labor diplomática luego de que el primer designado, Pedro Salmerón, no fue bien visto por el gobierno panameño. Nos dicen que en el Senado estos dos nombramientos pueden ser avalados de manera rápida y sin rispidez si se cuenta con la intervención del senador Monreal, quien seguramente hará su trabajo.

Adán Augusto y sus tres horas de campaña al día

Nos dicen que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por cierto, una de las “corcholatas” presidenciales, se reunirá el próximo lunes con la plana mayor de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Morelia, Michoacán. Aseguran que en el encuentro se abordará el tema de las demandas de los maestros centistas en esa entidad. Sin embargo, nos hacen ver que, si don Adán logra resolver este conflicto, no solo habrá cumplido de manera eficiente con su trabajo, sino que de paso podría construir un vínculo con los profesores de esa ala magisterial en aras de conseguir su apoyo en los comicios federales de 2024. Hay que recordar que él, como las otras dos “corcholatas”, tienen permiso del Presidente para ocupar tres horas de su día en hacer campaña, por lo que el secretario podría ocupar algunas de esas con los maestros michoacanos.