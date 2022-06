Cordonazo de San Francisco en Semarnat

Esta semana que termina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno dará “otra vuelta a la tuerca” para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, pero antes de que comience esa política inspirada en la vida ascética del santo de Asís, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se adelantó y entregó el contrato de la licitación DGRMIS-DAC-DGDHO-ART- 1-001/2022 por un millón de pesos, para que una empresa particular realice toma de muestras, procesamiento de reactivos e insumos para pruebas de detección y diagnóstico de Covid-19 a sus empleados y no tengan que acudir a clínicas o kioscos públicos y pasar varios minutos en molestas filas, especialmente con la temporada de lluvias en puerta, por aquello del cordonazo de San Francisco.



Respiran los amigos de Naasón

Nos cuentan que el proceso en contra del todavía líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, traía nerviosos a no pocos políticos que en algún momento tuvieron que ver con el peculiar líder religioso. Lo que temían algunos era que si se procedía a un juicio en forma, con testigos, interrogatorios y contrainterrogatorios, parecía inevitable que se ventilaran las formas que había en esa cerrada organización para relacionarse con el mundo exterior, en particular con el político y el de los negocios, por lo que todos aquellos que fueron “iluminados” para llegar a cargos de elección apoyados con generosos fondos, del que fue poderoso dirigente, temían quedar exhibidos. Al declararse culpable de abusar sexualmente de tres niñas, pasará directamente a ser sentenciado y ya no habrá sesiones en la Corte. Por lo pronto, los más conspicuos amigos del hoy confeso delincuente, aquellos que lo acompañaron al tristemente célebre homenaje que recibió en el Palacio de Bellas Artes, hoy respiran más tranquilos.



Encerrona de exgóbers

En vísperas de las elecciones de este domingo en seis estados, exgobernadores panistas se reunieron a departir y compartir el pan y la sal en Querétaro. El exmandatario local de ese estado, Ignacio Loyola, compartió en sus redes sociales imágenes de su encuentro con siete excolegas suyos: Carlos Medina Plascencia, Miguel Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato; Francisco Ramírez Acuña, de Jalisco; Fernando Canales Clariond, de Nuevo León; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí, y Marco Adame, de Morelos. Nos cuentan que si bien en la reunión estuvo el dirigente nacional Marko Cortés, y ésta ocurrió unas horas antes de los comicios, la mira de los exmandatarios más bien está en lo que venga después y que no sólo estarán listos para evaluar a la actual directiva de su partido, sino también para abrir la discusión acerca de si conviene o no a los blanquiazules continuar en el camino a 2023 y 2024, en alianza con el otrora archienemigo, el PRI. ¿Será?



“Comisión de la Verdad” sobre lo ocurrido en 2006

Resulta que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Oaxaca, ni quita el dedo del renglón ni le quiere dar la vuelta a la página. Integró su propia comisión de la verdad sobre los hechos ocurridos en 2006, durante el desalojo violento del plantón que maestros centistas mantenían en el centro histórico de esa ciudad. Acusan a 71 autoridades de ese entonces y encabeza la lista el exgobernador de la entidad, Ulises Ruiz, además del expresidente panista, Vicente Fox Quesada.