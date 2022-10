Corcholatas hasta en la alfombra roja

Nos cuentan que los aspirantes presidenciales de Morena ya no saben cómo zafarse de la agenda nacional cargada de violencia, escándalos de corrupción y tensión política, así que aprovechan cualquier oportunidad, especialmente los fines de semana, para hacerse notar en asuntos más ligeros. Ayer, el canciller Marcelo Ebrard se apareció en el Festival de Cine de Morelia y se coló con su esposa hasta la mismísima alfombra roja con Alejandro González Iñárritu y el elenco de su película Bardo. Nos comentan que don Marcelo “se invitó” por medio del empresario Alejandro Ramírez, uno de los impulsores del evento. Mientras tanto, nos hacen ver, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, viajó hasta la sultana del norte para hacer presencia en un acto de “conectividad de municipios”, y desde allá monitoreó los desfiles de alebrijes, zombis y globos aerostáticos que tuvieron lugar en la capital del país. ¿Será que les funcione la estrategia?

Arturo Nahle pide consideración por la salud de Murillo Karam

Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República y autor de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, quien es acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia, tiene en el entorno de la llamada 4T un defensor que alzó la voz tras el traslado del exprocurador del reclusorio al Instituto Nacional de Cardiología, por problemas vasculares y cardiacos. Se trata de uno de los que más defendieron al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando enfrentó el proceso de desafuero. Arturo Nahle pidió al ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Záldivar, resolver el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva porque “es impensable que regrese a prisión”. Nos recuerdan que don Arturo, hermano de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y actual presidente del Tribunal Superior de Zacatecas, fue secretario particular de Murillo cuando fue gobernador de Hidalgo y también apoyó en su momento a Ricardo Monreal a ganar la gubernatura de su estado natal y lo acompañó en su gestión como titular de la procuraduría estatal. A ver cómo toman el gesto en Palacio Nacional, donde conocen a detalle la seriedad de los problemas de salud de don Jesús.

Tacos de lengua para Miguel Barbosa

Nos cuentan que el que quedó embarcado y tuvo que comerse sus palabras fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que después de meses de ignorar a los maestros de la sección 51 del sindicato magisterial, que exigen el pago retroactivo a un aumento de salario que no se les ha dado, y decirles muy altanero que no les tenía miedo a esos "señoritos", tuvo que recular y aceptar que pagará, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio la instrucción, durante un acto público en Ayoxuxtla, de buscar recursos para tal efecto y que la Federación pondrá la otra mitad. "Me acaba de informar de que ya está por tener los recursos y se va a poner al día con los maestros", dijo el Presidente a los asistentes. Así que don Miguel se tuvo que comer de lengua un taco.