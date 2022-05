Las giras internacionales del presidente López Obrador y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, arrancaron muy bien, pero en una cosa contrastaron. En la capital estadounidense el presidente Joseph Biden tuvo gestos de cercanía con la representante mexicana y sorprendió gratamente cuando soltó la frase de que México “no es patio trasero” del vecino del norte. En cambio, en Guatemala, el recibimiento al presidente iba muy bien, pero a la hora de la ceremonia oficial varias cejas se levantaron porque al mandatario de nuestro país le tocó quedar parado justo frente al escudo que proclama a la capital guatemalteca como “capital provida de Iberoamérica”. Más allá de que el anfitrión Alejandro Giammattei adopte la lucha antiaborto como distintivo, diplomáticamente se habría podido evitar un momento incómodo para el visitante. ¿Lo habrán sabido de antemano los encargados del protocolo?

¿Se pasan de rosca con Sheffield?

Nos comentan que, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido que “la transparencia es la base de la democracia”, al parecer hay dependencias en su gobierno que como que no escuchan bien. Nos detallan que luego de que este miércoles se informó de la separación de varios funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por irregularidades administrativas y jurídicas, las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Función Pública (SFP) se echan la bolita y una dice que la otra es la que lleva la investigación en curso. Total, que ni una ni otra ofrecen datos sobre el tema. Bien podría aplicárseles la frase que suele decir el titular de Profeco, Ricardo Sheffield: “¡No se pasen de rosca!” Por cierto, nos dicen que lo que sí delimitaron muy bien es que el funcionario mencionado no tenga injerencia en las investigaciones para que no haya favoritismos. Y don Ricardo sigue diciendo que hay ruido político en este asunto. ¿Será?

Cuidando la candidatura del Edomex

Nos hacen ver que desde que Delfina Gómez Álvarez tomó las riendas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la dependencia se quedó virtualmente muda. Lejos, muy lejos, quedaron los tiempos de las continuas conferencias de prensa, las visitas de los secretarios a los planteles educativos de todo el país y el trato con los representantes de los medios que tenían los antecesores de la mexiquense. Nos cuentan que de por sí a la expresidenta municipal de Texcoco no le gusta mucho la exposición pública y que con los temas complicados que han surgido en el sector que encabeza, más el muy incómodo tema jurídico-electoral por los presuntos desvíos para propósitos partidistas cuando ocupó aquella alcaldía, la SEP se fue volviendo poco a poco una torre de marfil. Y ahora que se acerca la competencia por la gubernatura del Estado de México, nos aseguran que ningún programa educativo le preocupa tanto a doña Delfina como su propósito de repetir en la candidatura por Morena y procurar que nada vaya a hacerle ruido a ese empeño. ¿Será que ya no la siente tan segura como hace unos meses?

Desechan vehículos en San Lázaro

Nos platican que en la Cámara de Diputados alistan la baja definitiva de 12 vehículos utilizados para la operación interna del recinto. Se trata de autos Chevrolet Cruze, Ford Econoline, algunas Eurovan, y hasta motocicletas Harley Davidson, “cuyos gastos acumulados derivados del mantenimiento preventivo y correctivo rebasan el 50 por ciento del valor de mercado de un vehículo nuevo de semejantes características”. Los vehículos dejarán de operar y serán resguardados para después ser enajenados a través de un procedimiento de licitación pública nacional. Lo que aún no se sabe es si los van a reponer o resultará que en realidad no se ocupaban para tareas y traslados necesarios para la buena marcha de la Legislatura.