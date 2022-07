¿Capacitación policial patito?

Ahora que el gobierno federal busca que los franciscanos recursos públicos rindan más y sean bien aplicados, nos dicen que valdría la pena revisar la manera en que algunos municipios del Estado de México usan las asignaciones federales entregadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinadas a capacitar a las policías municipales. Los ayuntamientos recibieron en total una bolsa de casi 26 millones de pesos y nos hacen ver que hay suspicacias de posibles simulaciones en las que lo único que se hace es pagar para que los policías obtengan las constancias. Las dudas surgen porque algunos municipios están pagando la capacitación a instituciones en Chiapas, Nuevo León, Sinaloa o Sonora. Es el caso, nos dicen, de 11 alcaldías, entre ellas la de Ecatepec, que encabeza el morenista Fernando Vilchis, que decidieron que sus elementos sean capacitados por el Instituto de Formación Policial del Estado de Chiapas. Valdría la pena, nos dicen, asegurarse de que esta capacitación sea real y de calidad, pues además de que está pagada con recursos de todos, serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias de un adiestramiento patito.

Compra de votos en Morena

Nos dicen que el fuego amigo en Morena está a todo lo que da en vísperas de la contienda interna de este fin de semana durante el Tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena, en el que habrá renovación de liderazgos. Nos platican que morenistas están denunciando a morenistas ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia por la compra de votos. La primera querella fue contra Gerardo Trejo Castro, esposo de la diputada local Nancy Núñez, a quien acusan de ofrecer 300 pesos para que lo apoyen como Consejero Nacional del partido en la Ciudad de México, pero esta práctica, aseguran, se está replicando en todo el país, y las quejas no se harán esperar a lo largo de la semana. Así las cosas, en el partido que no roba, no miente y no traiciona.

Presión para que definan a su corcholata

En el ala radical de la bancada de Morena en el Senado presionan a sus integrantes para que se definan respecto al aspirante presidencial que van a apoyar. Entre los llamados "duros" hay una "cargada", que encabeza César Cravioto, para respaldar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero hay quienes aún no se definen y han hecho guiños al canciller Marcelo Ebrard. Tal es el caso del vicepresidente del Senado, José Narro, quien recientemente asistió a un acto en apoyo al secretario de Relaciones Exteriores. La senadora Antares Vázquez, otra de las destacadas integrantes del grupo radical, se reunió con Sheinbaum, pero declaró que aún es temprano para decantarse por alguno de los aspirantes, lo que, nos dicen, no gustó a su interlocutora.

No le salen las cuentas a Armenta

Nos cuentan en la bancada de Morena que a quien no le están cuadrando las cifras en su carrera por presidir la mesa directiva del Senado es al poblano, Alejandro Armenta Mier. Aseguran que un porcentaje importante de los 21 monrealistas está dudoso de respaldarlo y que plantean un “plan B” después del fuego amigo de su primo, Ignacio Mier Velasco, quien lo acusó ante la Fiscalía General de la República de presunto tráfico de influencias. A un mes de la elección interna, la carta fuerte de Ricardo Monreal para el control de la Cámara Alta empieza a tambalearse, comentan en las filas del oficialismo.