Cada vez menos colaboradores tienen el oído del Presidente 

Nos cuentan que tras el anuncio de la salida de Lázaro Cárdenas Batel de la coordinación de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de las interpretaciones sobre una presunta ruptura del cardenismo y la llamada Cuarta Transformación, lo que se dice en los pasillos de Palacio Nacional es que muy probablemente el puesto se quede vacante, tal como sucedió con la jefatura de la Oficina de Presidencia, acéfala desde la renuncia de Alfonso Romo en diciembre de 2020. En la última recta de su gobierno, nos hacen ver, el Presidente hace más compacto su primer círculo. Solo su secretario particular, Alejandro Esquer, y el coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez, se mantienen desde que fueron nombrados en 2018. ¿Será porque cada vez escucha a menos personas?



El Zócalo pondrá a prueba a Monreal

Luego de promoverse durante meses como el próximo “presidente de la reconciliación”, nos cuentan que el senador Ricardo Monreal está teniendo que aplicar todas sus habilidades conciliatorias dentro de su partido. Por eso, a diferencia de lo ocurrido en la marcha del 27 de noviembre del presidente López Obrador, a la que don Ricardo no fue convocado e incluso se advirtió de posibles actos de hostigamiento en su contra de los duros de Morena, para la concentración de hoy en el Zócalo, el equipo monrealista está participando en la gran operación acarreo. Nos detallan que Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente del legislador zacatecano, convocó desde redes sociales a sus huestes a asistir al Zócalo con cartel titulado “Reconciliación por México” y la figura presidencial emergiendo de una refinería. Ya se verá si pese al gesto, no les hacen fuchi esta tarde los no pocos detractores que tiene en el morenismo.



Irá a San Lázaro el presidente del Tribunal Electoral

Nos hacen ver que finalmente habrá reunión entre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral, luego de varios intentos fallidos porque ni los legisladores ni los magistrados querían dejar sus respectivas sedes. Ante los retrasos de la cámara baja para acatar sentencias que no gustaron a los coordinadores parlamentarios, como la de que la quinteta de la presidencia del INE sea para una mujer, el magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, acudirá el miércoles a San Lázaro a reunirse con los diputados. Nos hacen ver que el encuentro podría no ser tan terso, ya que en la cancha de los magistrados están las impugnaciones contra el Plan B en materia electoral que aprobó la mayoría oficialista.



Se tensa la evaluación de aspirantes al INE

El proceso del que saldrán los cuatro nuevos consejeros electorales sigue causando polémica. Nos cuentan que el comité encargado de evaluar a los aspirantes anda batallando con la transparencia, ya que ayer, al iniciar las entrevistas a los candidatos, de plano les prohibió hablar con la prensa, supuestamente para que no se filtraran las preguntas, a pesar de que los mismos integrantes dieron pistas de por dónde irían: "a cada persona aspirante se le harán cuatro preguntas por cuatro miembros del comité, con base en su currículum, la exposición de motivos o el ensayo", más una pregunta elegida aleatoriamente. Nos hacen ver que en realidad los jaloneos y la desconfianza han marcado el trabajo interno y nos aseguran que no se ve que eso vaya a cambiar mientras se acercan las definiciones más importantes